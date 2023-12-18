Altın fiyatlarında 3 senaryo! Haberi alan kuyumcuya koşacak

Altın, ABD enflasyon verilerinin etkisiyle üç haftanın en düşük seviyesine gerileyerek 1.980 doların altına indi. Gram altın, ons tarafındaki düşüşlere rağmen dolar kuru desteğiyle günü 1.850 lira seviyesinden tamamladı. Bu gelişmelerle birlikte Dünya Altın Konseyi, gelecek döneme dair altın fiyatlarına yönelik üç farklı senaryoyu açıkladı.

Fed faiz kararlarına yönelik beklentilerle altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, analistlerin ve uzmanların dikkatini çekiyor. Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın faiz oranı kararını beklediği bir dönemde üç haftanın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Ancak, altın fiyatlarını etkileyecek potansiyel senaryolar önemli bir belirsizlik oluşturuyor.





Dünya Altın Konseyi analistlerine göre ilk senaryoda, Fed'in gelecek yıl muhtemelen sadece iki kez faiz indirimine gideceği öngörülüyor. İkinci senaryoda ise ABD ekonomisinden sert inişler beklendiği için Fed, ekonomiyi desteklemek adına faiz oranlarını düşürmek zorunda kalabilir. Bu durum altında yükselişlere neden olabilir. Üçüncü ihtimalde ise Fed faiz kararlarının altın üzerinde etkili olacağı ancak tek belirleyici olmayacağı ve yeni yılda rekorlar kırılabileceği ifade ediliyor.

Yatırımcılar, 2024'ün ilk yarısından itibaren faiz indirimlerine başlanacağını ifade etmelerine rağmen, güçlü ABD istihdam raporu ve enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin politika yapıcıları faiz indirimine yönlendirebileceği belirtiliyor. Bu bağlamda, Fed'in faiz kararları altın piyasasındaki oynaklığı artırabilir.

Bugün açıklanacak Fed faiz kararlarının yanı sıra Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Altın piyasasındaki bu gelişmeler, ons altının 1.980 dolar seviyelerinde seyrettiği bir dönemde, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

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