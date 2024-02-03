TEB'den 200.000 TL Yardımlaşma Sandığı Kredisi! İş Bankası da aracılık ediyor

Bir süredir mevcut şartlardan sebepli olarak desteklerini donduran ancak yeni yıl itibari ile tekrardan revizeye gittiklerini açıklayan TEB, yeni başlattığı kredi kampanyasında düşük faiz imkanı ile 200.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor.

TEB'den 200.000 TL Yardımlaşma Sandığı Kredisi! İş Bankası da aracılık ediyor
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Bir süredir mevcut şartlardan sebepli olarak desteklerini donduran ancak yeni yıl itibari ile tekrardan revizeye gittiklerini açıklayan TEB, yeni başlattığı kredi kampanyasında düşük faiz imkanı ile 200.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Türk eczacıları Birliği TEB yardımlaşma sandığı tarafından eczane çalışanları ile eczacılara sağlanan bir kredi desteği olarak bilinen TEB yardımlaşma sandığı kredisi için başvurular başlamış bulunuyor.

TEB tarafında sağlanan ve Türkiye İş Bankası tarafından değerlendirilmeye alınan ve ödemesi sağlanan kredi, eczacıların Eczacı işletme masraflarına, mesleki gelişimlerine destek sağlarken afet durumlarında da hasarları karşılamayı hedefliyor.

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TEB YARDIMLAŞMA KREDİSİ

TEB yardımlaşma sandığı kredisi 2024 yılı limit ve faiz oranları eczacılar tarafından merakla araştırılıyor. Ihtiyaçların göz önünde bulundurularak belirlendiği kredi limitlerinde geri ödeme periyodu ise güncellenmiş bulunmaktadır. Türkiye İş Bankası tarafından finansmanın sağlandığı kredilerin aylık faiz oranı 3,99 olarak açıklanırken sosyal yardım kredisinde bütün vadelerde faiz oranının eşitlendiği ve 3,86 olarak uygulanacağı açıklanmış bulunmaktadır. Talep edilen krediler Türkiye İş Bankası aracılığı ile hesaplara aktarılacaktır. 3 ay ödemesiz ve 6 ile 18 ay arası vadeli kredi limitlerinde 200.000 TL ödeme yapılabilmekteyken aylık faiz oranı 3,99 olarak açıklanmıştır.

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50.000 TL- 200.000 TL KREDİ DESTEĞİ

Sosyal yardım kredisi ise eczane sahibi olmayan tüm üyeleri yakından ilgilendirirken 3 ay ödemesiz ve 10 ile 16 ay vadeli 50.000 TL kredi aylık faiz oranı 3,86 olarak sunulacaktır. TEB tarafından sağlanan sosyal yardımlaşma sandığı kredileri için kredi talebinde bulunan üyeler bütün iş yeri belgeleri ile birlikte Eczacılık belgelerini bankaya teslim etmeleri gerekli iken doldurulan Kredi talep formlarının Sandığa ulaşması gerekmektedir. İş Bankası aracılığı ile değerlendirilen başvurularda onay alınması durumunda Kredi işlemlerinden masraf alınmamaktadır. Eczacıların Mesleki ve sosyal hayatlarını desteklemek amacıyla büyük bir imkan sunan TEB yardımlaşma sandığı kredisi ile alakalı tüm detaylar TEB yardımlaşma sandığı web sitesi üzerinde yer almaktadır

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