Şok marketlerde et ve tavuk ürünlerinde en uygun fiyatlar duyuruldu! Şok güncel et ve tavuk ürünleri fiyatları

Uygun fiyatlarla et ve tavuk almak isteyen vatandaşlar Şok, A101, Bim, Migros, CarrefourSA gibi marketlerin indirimli kampanyalarını devamlı olarak araştırıyor. özellikle Ocak ayının sonuna gelinmesi ile beraber vatandaşlar et ve tavuk ürünlerine gelecek olan zamlardan korkar hale geldi. Bu noktada uygun fiyatlarla satışa çıkartılan ürünleri kontrol ederek stok yapmak istiyorlar. Tam bu noktada Şok marketler kırmızı et ve beyaz ette uygun fiyatlarla birçok ürünü satışa çıkarmaya devam ediyor. İşte Şok marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan et ve tavuk ürünleri...

ET VE TAVUK ÜRÜNLERİNDE DİP FİYAT ŞOK MARKETLERDE GÖRÜLDÜ

Şok marketler hafta içerisinde birçok farklı indirim kampanyasına imza atarak vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Yapmış olduğu indirim kampanyalarının yanı sıra et ve tavuk ürünlerinde de en uygun fiyatları sunan Şok marketler, bir çok vatandaşın gönlünü fet etmeye yetiyor. Vatandaşlar dilerlerse kendilerine en yakın Şok market şubelerinden dilerlerse de CEPTE ŞOK uygulaması üzerinden uygun fiyatlarla et ve tavuk ürünlerini satın alabiliyorlar. Peki Şok marketlerde güncel et ve tavuk ürünleri kaç TL? Şok marketler et ve tavuk ürünlerine zam geldi mi? İşte Şok marketlerdeki et ve tavuk ürünleri fiyatları...

Gedik Piliç Baton Sucuk 450 Gr 56,25



Aytaç Şipşak Hindi Füme 60 Gr 19,00



Superfresh Ton Balığı 3 x 75 gr 132,90



Bizim Vatan Ton Balığı 2x160 Gr 69,75



Namet 7/24 Hindi Salam 75 Gr 19,00



Gedik Piliç Kangal Sucuk 250 Gr 32,50



Banvit Dilimli Piliç Sucuk 400 Gr 52,50



Pınar Aç Bitir Hindi Salam Fıstıklı 50 Gr 17,95



Balık Dünyası Türk Somonu 440 Gr 61,25



Banvit Bi Dilim Piliç Salam 60 Gr 12,60



Gedik Piliç Burger 300 Gr 32,50



Aytaç Geleneksel Dana Sırt Pastırma 100 Gr 149,00



Banvit Piliç Salam 850 Gr 56,20



Maret Enfes Isıl İşlem Görmüş Sucuk 250 Gr 80,00



Maret Enfes Macar Salam 250 Gr 69,50



Namet 7-24 Namet Dana Macar Salam 60 Gr 27,90





Beşler Çatal Sucuk 450 Gr 159,00



Aytaç Dana 5'li Sosis 240gr 74,25



Lezzetlim Dana Kavurma 150 Gr 95,00



Namet Kokteyl Sosis 350 Gr 79,50



Aytaç Dana Sucuk Gurme (Fermente) 250 Gr 205,00



İnci Dana Kuzu Kaşarlı Köfte 500 Gr 135,00



Maret Pişmiş Dana İşkembe 400 Gr 65,00



Lezzetlim Dilimli Pastırma 120 Gr 109,00



Banvit Piliç Kokteyl Sosis 500 Gr 47,50



Aytaç Dana Sucuk 300 Gr 243,00



Aytaç Dana Mangal Fermente Sucuk 350 Gr 155,00



İnci Dana Hamburger Köfte 225gr 62,50



Lezzetlim Dana Kıyma 400 Gr 135,00

ŞOK MARKETLER UYGUN FİYTALI ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ TAM LİSTE