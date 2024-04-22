Altın fiyatlarında 3000 TL'nin ayak sesleri! İslam Memiş tarih vererek duyurdu

Orta Doğu'da meydana gelen gerginlik altın fiyatlarının yukarı yönlü trende girmesine neden oldu. Altın uzmanlarının beklentileri 2024 sonu için 3.000 TL civarındayken, uzman isimler bu seviyelere aslında daha kısa içerisinde ulaşılacağını söylüyor. Ons altının fiyatı bir gecede 2.375 dolardan 2.417 dolara yükseldi. İşte, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yorumu;

ALTIN 3000 TL OLACAK MI?





İslam Memiş, YouTube kanalında yatırımcıların sorularını yanıtladı. Memiş'in açıklamalarındaki satır başlıkları şöyle:

"Altının ons tarafında ise 2.375 doları görüyoruz. Tatillerde 2.431 dolara yükseldi. Aynı akşam 100 dolar düştü. Şimdi, bu yılın sonlarında 2.600 dolar seviyesinin kırılmasının ardından yükseliş 3.000 dolar seviyesine kadar sürebilir. Teknik olarak ons ​​altın bir noktada kesinlikle tükenecek.

Düzeltici önlem alınacaktır. Jeopolitik gerilimler nedeniyle altının ons başına satışları 2.250 dolara kadar çıkabilir. Ons altın için orta ve uzun vadede yükseliş eğilimi devam edecek. Gram altının gram fiyatı 2600 TL. Bayramda 2 bin 700 liraya çıktı ve aynı gün 140 liraya satıldı.

Altının ons başına 2.250 dolar beklediğimden dolayı gram altının miktarı da doğal olarak azalacak. Başlangıçta bu 2.500 liraya, daha sonra 2.450 liraya düşebilir. Ons altın 2.300 doların altına düştüğünde ise gram altın yatırımcıları kademeli olarak alıma başlayabilir.