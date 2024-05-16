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Altın fiyatlarında böylesi görülmedi! İslam Memiş altının fitilini atşeleyip tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları konusunda uzman olan İslam Memiş, altın fiyatlarının Pazartesi günü büyük bir değişim yaşayacağını belirterek yatırımcıların bu duruma karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Memiş, özellikle altın fiyatlarının hızla artış göstermesi konusunda uyarılarda bulundu.  

Yayın Tarihi: 16.05.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 10:54
Altın fiyatlarında böylesi görülmedi! İslam Memiş altının fitilini atşeleyip tarih verdi

Altın piyasasında etkili bir figür olan İslam Memiş, yatırımcılara kritik önerilerde bulundu. Memiş, haftanın başlangıcında ons altın fiyatlarında görülen keskin artış sonrası, yatırımcılara değerli öngörülerini paylaştı.

Memiş, emtia piyasasının Pazartesi günü itibarıyla önemli bir düşüş gösterebileceğini ifade etti ve altın fiyatlarının dip seviyelerine ulaşabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Altın, Nisan ayında kaydettiği rekor artışların ardından son zamanlarda istikrarlı bir grafik çizmiş ve yatırımcılar arasında ani yükseliş beklentisi yaratmıştı.

Pazartesi günü altın piyasasında önemli değişiklikler bekleniyor. İslam Memiş, piyasa uzmanı olarak, altın yatırımcılarını Mayıs ayının ilk haftalarından itibaren piyasada geniş bir fiyat aralığında hareketlilik olabileceği konusunda uyardı.

ALTIN PİYASASI

Memiş, özellikle Pazartesi gününe doğru altın fiyatlarında görülen düşüş eğiliminin devam edeceğini ve bu trendin gelecek haftalarda da sürmesini beklediğini belirtti.

Yatırımcılara yönelik açıklamasında Memiş şunları söyledi:

"Şu anda ons altın, son üç haftanın en yüksek seviyelerinden birinde işlem görüyor ve fiyatı şu an 2368 dolarda. Gün içerisinde ise 2378 dolara kadar çıktı.

Daha önceki tahminlerimde, Mayıs ayı boyunca altın fiyatlarının 2280 ile 2380 dolar arasında dalgalanacağını ifade etmiştim. Şimdi fiyatlar üst limit olan 2380 dolara yaklaştı ve burada bir dirençle karşılaşıp geriledi.

Pazartesi gününden itibaren düşüşlerin devam etmesini öngörüyorum. Yani, altın fiyatları yukarı yönlü sınırları test ettikten sonra, şimdi aşağı yönlü hareketlere geçiş yapacak. Önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 2280 dolara doğru bir düşüş göstermesini bekliyorum.

Ancak, bu düşüşler karşısında panik yapmamak önemli. Orta ve uzun vadede, altın fiyatlarının yükseliş trendine devam edeceğini öngörüyorum.

Bu sebeple, altın sahiplerinin Temmuz ayına kadar sabırlı olmalarını ve Haziran ayında piyasanın yönünün netleşeceğini, gerçek yükselişlerin yaz aylarında başlayacağını düşünüyorum."

 

      

      

        

      

    

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

       

  

  

 

  

  

      

          

  

 

          

  

 

          

        

    

  

   

  

 

 

    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

  

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