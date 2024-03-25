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Altın fiyatlarında devran tersine döndü! Uzman isimden altın borcu olanları korkutan uyarı

Bir son dakika haberi verildi. Haberde, rekor seviyeye ulaşan altının fiyatına ilişkin yeni bir tahminde bulunuldu.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 17:17
Altın fiyatlarında devran tersine döndü! Uzman isimden altın borcu olanları korkutan uyarı

İslam Memiş'ten kararlı bir açıklama geldi. Memiş, açıklamasında parası olanlara dikkat çeken tavsiyeler verdi ve ne yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler verdi.

ALTIN REKORA KOŞUYOR

Altın fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Son bilgilere göre ekrandaki altının gramı 2240 lira iken kuyumcularda bu rakamın daha da yüksek olduğu görüldü. Fiziki altın cinsinden gram altının değeri ise yaklaşık 2 bin 450 lira. Ekranda görülen altın fiyatı şu şekildedir:

ALTIN/ONS: Alış 2.156,52 Satış 2.156,77

ALTIN/GR SPOT: Alış 2.245,04 Satış 2.245,36

CUMHURİYET ALTINI: Alış 14.368 Satış 14.640

ZİYNET ALTINI: Alış 14.368,28 Satış 14.639,72

GRAM ALTIN: Alış 2.474,15 Satış 2.493,47

ÇEYREK ALTIN: Alış 3.592,07 Satış 3.671,16

YARIM ALTIN: Alış 7.161,69 Satış 7.342,31

ATA ALTIN: Alış 16.338,04 Satış 16.755,48

14 AYAR BİLEZİK GRAMI: Alış 1.325,52 Satış 1.750,76

22 AYAR BİLEZİK GRAMI: Alış 2.249,48 Satış 2.383,80

ALTIN ​​ALMALI MIYIM?

Altın fiyatlarında devran tersine döndü

Mali analist ve döviz piyasası yorumcusu İslam Memiş, son dakika açıklaması yaptı ve açıklamasında altın fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerini aktardı:

"Altın hem ons hem de gram olarak beklenenden daha erken değer kazandı.

Teknik olarak ayarlamalara ve dinlenmeye ihtiyacı var. Bu nedenle sürekli artmasını beklemek yanlıştır.

Yıl sonuna kadar fiyatların 2.350 dolar/ons ve 3.000 lira/gramın üzerinde olacağına dair beklentilerim değişmeyecek. Ama bunu düzeltip dinlemenin zamanı geldi. Bu “elindekini sat” anlamına gelmez.

Çünkü fiziki altını bulamama sorunu ve aradaki boşluk hala devam ediyor. Elinde TL olan ve alım fırsatı arayanlar için çeşitli alternatifler mevcut. Örneğin; Euro, borsa ve para alternatiflerdir.

2.100 ons altının tekrar yorumunu yapacağım."

BU FİYATA ALABİLİR MİYİM?

İslam Memiş, bu fiyattan altın alınır mı sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Okuduğunu, dinlediğini anlamayanlara mesajım şudur: Bu fiyata altın mı almalıyım? Hayır! Satarmıydım? Hayır!

Fiziki altın düştüğü ve ticaret açığı oluştuğu için şimdi altını hedge edeceğim, düştüğünde ekleme yapacağım. Peki ne yapmalıyım? Altın almayı düşünseydim bekler ve alternatif arardım."

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