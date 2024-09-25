Altın Fiyatlarında Rekor Serisi Sürüyor: Gram, Çeyrek Altın ve Ons Altında Son Durum Ne?

Altın fiyatları, global piyasalardaki faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle yükselmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmeye devam edeceği sinyalleri, ons altını ve gram altını rekor seviyelere taşıdı. Piyasaların yakından takip ettiği altın fiyatları, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla da destekleniyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



ONS ALTIN REKOR KIRDI: 2.670 DOLARA YÜKSELDİ

Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın, 2.670 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora imza attı. Gün içinde en düşük 2.655 dolar seviyesini gören ons altın, 2.670 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Şu sıralar ons altın 2.660 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz oranlarında daha fazla indirim yapabileceği beklentisiyle ons altına yönelmeye devam ediyor. Faiz indirimlerine ilişkin beklentiler, ons altının güçlü bir yukarı yönlü ivme kazanmasına neden oluyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE: 2.931 TL

Gram altın da ons altındaki yükselişe paralel bir şekilde tarihi zirveye ulaştı. Gün içinde en düşük 2.904 TL ve en yüksek 2.931 TL seviyesini gören gram altın, şu sıralar 2.920 TL seviyelerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın 3.028 TL’den satışa sunuluyor.

Kapalıçarşı’daki altın fiyatları da rekor seviyelere ulaşarak yatırımcısına kazanç sağladı. Kapalıçarşı'da gram altın 2.985 TL’den alınırken, 3.028 TL’den satılıyor. Yatırımcılar, özellikle iç piyasada yaşanan belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman olarak altına yönelmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN VE DİĞER ALTIN TÜRLERİNDE SON DURUM

Çeyrek altın da gram altındaki yükselişin etkisiyle değer kazandı. Çeyrek altın 4.918 TL’den alınırken, satış fiyatı 4.950 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını ise 19.718 TL’den alıcı buluyor.

Altın fiyatlarının yükselmesindeki en önemli etken, faiz indirimi beklentileri. Fed’in kasım ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma ihtimalinin %60,4’e yükselmesi, altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlardan biri oldu. Bu oran, bir önceki gün %53 seviyesindeydi.

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketinde, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi önemli rol oynuyor. ABD’de ağustos ayında tüketici güven endeksi, 105,6 seviyesinden beklenmedik bir şekilde 98,7’ye gerileyerek Ağustos 2021’den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Bu düşüş, Fed’in faiz oranlarında daha hızlı bir indirime gidebileceğine dair beklentileri artırdı.

Piyasalar, Fed’in kasım ayında 50 baz puanlık yeni bir faiz indirimi yapma ihtimalini %60,4 olarak değerlendiriyor. Bu gelişme, yatırımcıları daha güvenli limanlara yönlendirirken, altın talebini de artırıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında birçok faktör bulunuyor. Fed’in faiz indirimi beklentileri, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve dünya genelinde ekonomik belirsizlikler, altının yükselmesine yol açıyor. Faiz indirimleri, yatırımcıların düşük getiri sağlayan diğer enstrümanlardan uzaklaşarak altına yönelmesine neden oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetikliyor.

Yatırımcılar, faiz indirimlerinin devam edeceğine dair yeni sinyaller beklerken, altın piyasalarında dalgalanmaların sürmesi bekleniyor. Gram altın, ons altın ve diğer altın türleri, yatırımcıların radarında kalmaya devam ederken, uzmanlar yatırımcıları piyasalardaki hareketliliğe karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Altının bu yükseliş trendini sürdürüp sürdüremeyeceği ise Fed’in alacağı kararlara ve global ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenecek. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, altının yükseliş trendini sürdürmesi olası görünüyor.