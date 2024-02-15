Renault herkesi araba sahibi yapacak! 250 bin TL fırsatını kaçıran yaya kalır

Yeni yılda aracınızı değiştirmek istiyorsanız araba markalarının fiyat listesine göz atın. Renault Şubat ayına Chery ve Fiat gibi markalara hazırladığı kampanyalarla başlarken Fransız devi, Renault Austral ile Renault Clio gibi modelleri de hedef alan yeni bir kampanyasının tanıtımını yaptı.



Renault 250.000 TL Kampanyası

Uygun fiyatlardan faydalanmak isteyenlerin hızlı davranması gerektiği ifade edildi. Renault'nun başlattığı kampanyanın Austral, Taliant, Clio ve Megane modellerini kapsayacağı açıklandı. Söz konusu kampanyanın şubat ayının tamamı için geçerli olacağı belirtildi.

'renault.com.tr'den alınan bilgilerde Austral için 150.000 TL, Talian için 100.000 TL tutarında indirim fırsatı açıklandı. Clio ve Megane E-Tech modellerinin 1,99 faiz oranıyla 250.000 TL'ye araç satın alınacağı belirtilen açıklamada Renault, tüm modellerinde 12 ay vadeli ve 3,14 lira faiz oranıyla 250 bin liraya finanse edileceği duyuruldu.

RENAULT 2024 ŞUBAT AYINA ÖZEL GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

YENİ CLİO





equilibre 1.0 SCe 65 hp Satış fiyatı: 870.000 TL

equilibre 1.0 TCe 90 hp Satış fiyatı: 900.000 TL

equilibre 1.0 TCe ECO 100 hp Satış fiyatı: 945.000 TL

equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp Satış fiyatı: 991.000 TL

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp Satış fiyatı: 1.017.000 TL

techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp Satış fiyatı: 1.135.000 TL

techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp Satış fiyatı: 1.384.000 TL

TALIANT





Joy 1.0 Sce 65 bg Satış fiyatı: 900.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Satış fiyatı: 989.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Satış fiyatı: 1.080.900 TL

ZOE E-TECH





Intense R135 Satış fiyatı: 1.352.000 TL

CAPTUR





Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg Satış fiyatı: 1.415.900 TL

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg Satış fiyatı: 1.472.000 TL

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg Satış fiyatı: 1.615.900 TL

MEGANE E-TECH





Techno EV60 220 hp Satış fiyatı: Satış fiyatı: 1.634.000 TL - 1.685.000 TL

Iconic EV60 220 hp Satış fiyatı: 1.764.000 TL - 1.825.000 TL

MEGANE SEDAN





Joy 1.3 TCe 140 bg Satış fiyatı: 1.088.000 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg Satış fiyatı: 1.190.000 TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg Satış fiyatı: 1.215.000 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Satış fiyatı: 1.302.000 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Satış fiyatı: 1.490.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg Satış fiyatı: 1.385.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Satış fiyatı: 1.575.000 TL

AUSTRAL





techno mild hybrid 160 hp auto Satış fiyatı: 1.699.900 TL

techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto Satış fiyatı: 1.756.000 TL

techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp Satış fiyatı: 1.987.900 TL

KOLEOS





Icon 1.3 TCe EDC 160 bg Satış fiyatı: 2.033.900 TL