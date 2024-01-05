Emekliye son çağrı! 11 gün içinde hesaplara 10.000 TL'ye ek 5.000 TL geçecek

Banka tarafından düzenlenen kampanya kapsamında emekliye 15.000 TL ödeme yapılacak

Emekliye son çağrı! 11 gün içinde hesaplara 10.000 TL'ye ek 5.000 TL geçecek
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Yeni yıl öncesi başlayan faizsiz kredi fırsatlarının çoğu yılbaşı gelmeden bitmişken, Denizbank tarafından başlatılan faizsiz nakit destek için önünüzde hala daha 11 gün var. Bankalar hayat koşullarının zorlaştığı ve alım gücünün bir hayli düştüğü şu günlerde sağladıkları destekler ile müşterisinin yanında olmayı hedefliyor. Hal bu iken düzenlenen kampanyalar da müşterinin gerek ödemelerinde gerekse de alım ihtiyaçlarını karşılama da finansal destek oluyor. Çok fazla kalemde kampanya oluşturulurken, bunlardan kimi hizmet satın alma, müşteri olma karşılığında sunulan geri ödemesiz olarak sunuluyor, kimileri de faizsiz olarak müşteriye takdim ediliyor. Özellikle de faizsiz krediler kredi kartı limitince sağlanırken, vadeli ve vade farksız olarak sunulması dikkat çekiyor.

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DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Denizbank'ta Kasım ayında başlattığı kampanyası için son çağrısını yapmış bulunuyor. Denizbank tarafından başlatılan ve 15 Ocak'ta sona ereceği açıklanan kampanya kapsamında 10,000 TL'ye kadar 6 ay vadeli ve faizsiz olarak sunuluyor. Mobil deniz uygulamasını indirip ilk kez müşteri olan ve bu işlemi 27.11.2023 – 15.01.2023 tarih aralığında gerçekleştiren müşteri kredi kartı başvurusunun onaylanması akabinde faizsiz kredi desteğinden faydalanacak. Kredi kartı başvurusu yapıp onay alan müşteri, kartı eline gelmeden kredisi ödemesini alabilecek.

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Her yeni müşterinin bir kere faydalanabileceği bu finansman desteği, sadece ilk kez kart başvurusu yapan müşterilere özel olarak sağlanırken, banka dijital uygulamasının yaygınlaşması adına bu kampanyayı düzenlemiş bulunuyor.

DENİZBANK'TAN EMEKLİYE EK AVANTAJ

Emekliler bankaya emekli maaşını taşıyarak da artı avantajdan faydalanabiliyor. Bilindiği üzere 3 yıl kalma sözü veren emekliye ödenen emekli promosyonu Denizbank tarafından da sağlanıyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan emekli, 5 bin liraya varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Bu kapsamda emekli 15.000 TL'ye varan ek ödeme alabiliyor

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