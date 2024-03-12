Altın fiyatlarında uçuş başlıyor! O tarihte 3500 TL'yi görecek!

Altın alacak kişiler için fırsat geldi. Gram altın için uyarı verildi. Bu uyarı nedir? Tüm detaylar haberimizde.



ALTIN ALACAK KİŞİLERE FIRSAT DOĞDU!

Altın alacak kişiler için fırsat geldi. Gram altın için 3500 TL uyarısı verildi.

Altın fiyatları, ons altında yaşanan güçlükle artışa çıktı. Yatırımcılar %14.25 kazanç olacağını belirtti. Gram altın 2200 TL üstünde yer almaktadır. Ons altın dün 2164,82 dolar seviyesinde seyretmektedir. Bugün ise 2161 dolar seyrinde yer almaktadır. Haftanın başından itibaren %3,53 oranında artış yaşanmıştır. Bir haftada %6 üstünde yükseliş yaşanmıştır.

Gram altın alış fiyatı: 2.219,49 TL

Satış fiyatı: 2.219,79 TL

Altın uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında görülen yükselişe dikkat çekmiş bulunmaktadır. Yaşanan yükseliş sonrasında düşüşle karşılaşılması beklenmektedir. Sene içerisinde 2500-2700 TL'yi bulması beklenmektedir. Haziran ardından 3000 TL'yi bulacağı beklenmektedir.