Bist 100
9.307,54 0%
DOLAR
31,01 0,31%
EURO
33,55 0,3%
ALTIN
2.023,75 0,58%

Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!

Ekonomist Selçuk Geçer ile altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın tahmini yaptılar bu bazı ifadeleri duyanları şoke etti. Seçim sonrasında altın fiyatlarında yaşanabilecek olası değişiklikleri değerlendirirken uzmanlar gram altına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundular.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 15:37
Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, seçim sonrasında altının fiyatının yükselebileceğini söyledi. Özellikle İran ile ABD arasındaki gerilimin seçimin yanı sıra savaşa da yol açması durumunda altına olan talebin de artabileceğini söyleyen geçer, şu anda enflasyonun ciddi bir etkisi olabileceğini ve altının fiyatını artırabileceğini kaydetti.

Selçuk Geçer, ons altının fiyatının gelecekte 2 bin dolardan 3 bin ya da 3 bin 500 dolar gibi bir rakama çıkabileceğini, altının fiyatının 2024 ortasından sonra artabileceğini ifade etti. Geçer ayrıca, altının gramı 6 bin TL uyarısında bulunarak seçim sonrası altın fiyatlarının artabileceğini öne sürdü.

Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat

İSLAM MEMİŞ'İN ALTIN YORUMU

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, fiyat değerlendirmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Gram altın açısından ons altında gördüğünüz değer kaybının aynısını görmeyeceksiniz çünkü dolar gram altını tutma durumuna devam edecek. Gram altında beklentinin bundan sonra aşaması 2 bin 90 TL olurken, yılın ilk çeyrek dilimi mart ayı sonunda 2 bin 150 TL olacaktır. Yaz aylarında ise rakam 2 bin 500 TL - 2 bin 700 TL arası değişmekte. Yıl sonunda ise 3 bin TL seviyesi görülecektir. Radarımızda bu fiyatlar bulunuyor. Uzun vadede bu fiyatları bekleyeceğiz."

İLGİLİ HABERLER

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Sağlık Bakanlığı’ndan Paramedik ve ATT Adaylarına Müjde! Türkiye Genelinde 1940 Kadro İçin 48.500 TL Maaş ile Alım Başladı

Sağlık Bakanlığı’ndan Paramedik ve ATT Adaylarına Müjde! Türkiye Genelinde 1940 Kadro İçin 48.500 TL Maaş ile Alım Başladı

Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek
2
Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!
3
Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek
4
Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak
5
Ev sahibi olmak isteyenlere devlet sahip çıktı! Karşılıksız 500.000 TL ödeme desteği başladı
6
Üretici olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Şubat ayı ödemeleri artarak devam ediyor
7
İşçiye bir müjde daha! İki katı maaş+ yüzde 7 ek zam! Maaşlar baştan yazıldı

Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

Koç burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!

Android 15 için geri sayım başladı! Yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu…

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak

Sağlık Bakanlığı’ndan Paramedik ve ATT Adaylarına Müjde! Türkiye Genelinde 1940 Kadro İçin 48.500 TL Maaş ile Alım Başladı