Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, seçim sonrasında altının fiyatının yükselebileceğini söyledi. Özellikle İran ile ABD arasındaki gerilimin seçimin yanı sıra savaşa da yol açması durumunda altına olan talebin de artabileceğini söyleyen geçer, şu anda enflasyonun ciddi bir etkisi olabileceğini ve altının fiyatını artırabileceğini kaydetti.

Selçuk Geçer, ons altının fiyatının gelecekte 2 bin dolardan 3 bin ya da 3 bin 500 dolar gibi bir rakama çıkabileceğini, altının fiyatının 2024 ortasından sonra artabileceğini ifade etti. Geçer ayrıca, altının gramı 6 bin TL uyarısında bulunarak seçim sonrası altın fiyatlarının artabileceğini öne sürdü.





İSLAM MEMİŞ'İN ALTIN YORUMU

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, fiyat değerlendirmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Gram altın açısından ons altında gördüğünüz değer kaybının aynısını görmeyeceksiniz çünkü dolar gram altını tutma durumuna devam edecek. Gram altında beklentinin bundan sonra aşaması 2 bin 90 TL olurken, yılın ilk çeyrek dilimi mart ayı sonunda 2 bin 150 TL olacaktır. Yaz aylarında ise rakam 2 bin 500 TL - 2 bin 700 TL arası değişmekte. Yıl sonunda ise 3 bin TL seviyesi görülecektir. Radarımızda bu fiyatlar bulunuyor. Uzun vadede bu fiyatları bekleyeceğiz."