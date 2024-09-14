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Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Cumhuriyet ikramiyesi 2024 yılında yatacak mı? Ekim ayında emekliye 5 bin lira verilecek mi? İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:40
Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Uzun zamandır açlık sınırının altında kalan emekli maaşları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Öte yandan emekli, kendisine sunulan ek ödemeler konusunda da araştırmalarını beklentilerini sürdürürken, hükümet tarafından kimi ek ödemeler yapılmaya devam ediyor. Emeklinin maaşlarının ceplerde durmadığı şu dönemlerde birçok ek ödeme emeklinin gönlünü çeliyor. Geçtiğimiz sene Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. Yılı sebebiyle emekliye tek seferlik ikramiye ödemesi yapılmıştı. İkramiye ödemesi alan emekli, dini bayramlarda alınan ikramiye gibi kalıcı ödeme olup olmadığını yakından araştırmaya başladı. Ekim ayına sayılı günler kala Cumhuriyet ikramiyesi bu sene yatacak mı? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki Cumhuriyet ikramiyesi 2024 yılında yatacak mı? Ekim ayında emekliye 5 bin lira verilecek mi? İşte detaylar.. 


29 EKİM’DE EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDENECEK Mİ? 

Geçtiğimiz yıl emekliye özel olarak yapılan Cumhuriyet İkramiyesi emeklinin cebini doldurmuştu. Hali hazırda çalışmayan emekliye sağlanan ödeme, ÇKS kayıtlı emeklinin, kayıtlardan çıkması ve ikramiye alamadıkları için serzenişleri akabinde ani bir kararla tüm emekliye verilmesi planlanmıştı. Tek seferlik olarak verileceği belirtilen Cumhuriyet İkramiyesinin her sene verilip verilmeyeceği konusu merak ediliyor. Peki Ekim ayında emekliye 5 bin lira ödeme yapılacak mı? 

EKİM DE EMEKLİYE 5 BİN LİRA ÖDENECEK Mİ? 


Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla emeklilere verilen 5 bin TL’lik ikramiye, birçok emeklinin yüzünü güldürdü. Hükümet, bu özel yıl dönümüne yakışır bir kutlama yapmak ve emeklilerin yaşam standartlarını biraz olsun yükseltmek amacıyla böyle bir karar almıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de o dönemde yaptığı açıklamalarda, bu ödemenin tamamen "özel bir durum" olduğunu belirtmiş ve tek seferlik ödeneceğini belirtmişti.  

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin


2024 CUMHURİYET İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?


Ancak gözler şimdi 2024’e çevrildi. Emekliler, Ekim ayında herhangi bir ek ödenek ya da ikramiye alıp almayacaklarını merak ediyor. Ne yazık ki hükümet yetkilileri, bu yıl için benzer bir ikramiye ödemesi yapılmayacağını net bir şekilde dile getirdi. Yani, geçtiğimiz yılın özel durumu, bu yıl için geçerli değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara göre, bu ikramiyenin Türkiye’nin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde yapıldığı ve tekrar ettirilmeyeceği resmi olarak duyuruldu. 


EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ RESMİ AÇIKLAMASI 


Ekim ayında emeklilere 5 bin TL’lik bir ikramiye ödenmeyecek. Geçtiğimiz yıl yapılan ödemeler, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir jest olduğu ifade edilirken, bu yıl için benzer bir uygulama planlanmıyor. 

 

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