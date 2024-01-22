Altın Yatırımcılarının Gözü Bu Tarihte! Ekonomist Açıkladı: Altını Olanlar Bir Gecede Köşeyi Dönecek

Altın piyasasına ilişkin yaptığı açıklamalarla bilinen ekonomist Hatice Kolçak, piyasaya ilişkin yeni analizlerini paylaştı. Bu gelişmelerle alakalı önemli tarih ve beklentilerden bahseden uzman isim son günlerde gram altındaki yükselişlere dikkati çekerek ilerleyen dönemdeki düşüşlere ilişkin görüşlerini söyledi.





İLERLEYEN DÖNEMDE CİDDİ FIRSATLAR SÖZ KONUSU

Günboyu’nda yer alan habere göre, Kolçak, Son günlerdeki altın fiyatlarının yükselişine değinerek bu durumun kalıcı olmadığını ve ilerleyen zamanlarda altılı olanların yeni fırsatlarla karşılaşacağını açıkladı. Buna ilişkin tahmin ettiği tarihi de paylaşan uzman isim, Kızıldeniz’deki gerilimlere dikkati çekerek, jeopolitik risklerin arttığı günlerde altın fiyatlarının etkilenebileceğini söyledi.



Bunların yanı sıra altın piyasasındaki dalgalanmaların özellikle de çarşamba günü fazla olabileceğine dikkati çeken uzman isim, geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün enflasyonun seyrini belirleyebileceğine açıkladı.







YENİ REKOR BEKLENİYOR

Piyasa analistlerine göre ons altın fiyatlarının 2.074 dolar seviyelerini geçebileceği söylenirken, önümüzdeki günlerde ciddi jeopolitik risklerin olmadığı sürece söz konusu bu rakamın üzerine çıkılmayacağı açıklandı.

Hatice Kolçak ise, “Bu hafta dediğim gibi, büyük bir gelişme yaşanmadığı müddetçe, ons altının 2.074 dolar seviyelerini aşması pek olası görünmüyor” dedi.

Öte yandan gram altın fiyatlarının 2024 yılının sonunda 2.500 TL seviyesinde olabileceğini söyleyen Kolçak, altına yatırım yapanların bu yılın sonunda ciddi rakamlarla karşılaşacağını açıkladı.





Altın fiyatları ne zaman düşecek? Altın fiyatları, jeopolitik risklerin arttığı günlerde yükselebileceği için, bu tür gelişmelerin olmadığı bir dönemde düşebilir. Ekonomist Hatice Kolçak, altın fiyatlarının 2024 yılının sonunda düşüşe geçebileceğini tahmin ediyor.



Altın yatırımı nasıl yapılır? Altın yatırımı, fiziki veya fiziki olmayan şekillerde yapılabilir. Fiziki altın yatırımı, altın külçe, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata, ziynet gibi çeşitli formlarda altın almak ve saklamak anlamına gelir. Fiziki olmayan altın yatırımı ise, altın hesabı, altın fonu, altın borsası, altın vadeli işlem sözleşmesi, altın opsiyon sözleşmesi, altın sertifikası gibi çeşitli finansal araçlarla altın alıp satmak anlamına gelir.

Altın almak için en uygun zaman ne zaman? Altın almak için en uygun zaman, altın fiyatlarının düşük olduğu ve yükselişe geçeceği beklentisinin olduğu zamanlardır. Altın fiyatlarını etkileyen faktörleri takip ederek, altın almak için en uygun zamanı belirlemek mümkündür. Altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında, küresel ekonomik ve siyasi gelişmeler, enflasyon, faiz oranları, döviz kurları, arz-talep dengesi, yatırımcı psikolojisi gibi unsurlar sayılabilir.