Dyson V15 Dikey Süpürge Şok Aktüel Kataloğunda: O fiyata bir daha bulamayacaksınız

Gerek kullanım kolaylığı gerekse de yer kaplamaması ile dikey süpürgeler son yılların en revaçta olan ürünleri arasında yer alıyor. Dİkey süpürge almak isteyen vatandaş, Dyson V15 fiyatlarına bakmadan alım konusunda karar vermek istemiyor. Güçlü performansı ve teknik özellikleri ile evde kadınların en büyük yardımcısı olan Dyson V15 süpürge, özellikle de akıllı zeka teknolojisi ile tercih ediliyor. Zincir mağazalar da zaman zaman çığır açacak indirim ve ürünleri aktüel ürünler kataloglarına sığdırabiliyor.

ŞOK 13 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGU

Her hafta Çarşamba gününü kendisine indirim günü ilan eden ŞOK marketler zinciri, bu haftada yapılmayanı yaparak, kadınları tercih edeceği bir çok ürünü raflara koymaya hazırlanıyor. ŞOK 13 Mart aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ürünler kadınlar için küçük ev aletleri olurken, Dyson V15'de ŞOK 13 Mart Çarşamba kataloğında yer alıyor.





DYSON V15 FİYATI

Türkiye'nin en çok tercih edilen zincir marketleri arasında, özellikle de hafta hafta her cebe uygun indirimleri sunan ŞOK market de yer alıyor. Her haftanın Çarşamba günleri yeni indirimli ürünler kataloğunu sunan ŞOK, hafta sonuna özel fırsatlarla da dikkat çekiyor. 13-20 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge ise aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ürünlerde olurken, piyasa fiyatlarının çok gerisinde olan tutarı ile çok tercih edileceğe benziyor. Her mağazaya sınırlı stoklarla gönderilecek olan DYSON V15 dikey süpürge, 27.999 TL'den raflarda olacak. En son Ocak ayında aynı markette satışa sunulan dikey süpürge 25.999 TL'den alıcısına ulaşmıştı. Kullanıcı dostu tasarımı, yer kaplamaması, nano teknolojisi ve Root Cyclone Teknolojisi ile temizliğin gücünü keşfettiren DySON V 15 Dikey süpürge 20 Mart'a kadar raflarda yer alacak iken, her mağazaya 1 adeta gönderilecek olması sebebiyle sabahın köründe kuyruk oluşturacağa benziyor.

UzuN süredir devam eden ŞOK İnternet alışverişleri hala devam ederken, merakla takip edilen dikey süpürge indirimli fiyatı ile de ŞOK internet mağazasında da satışa sunulacak. Verilen sipraişler ise ücretsiz kargo seçeneği ile müşteriye ulaşacak.