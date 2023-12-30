Altını, doları, borsada parası olanlara son 7 gün! İslam Memiş piyasaları kavuracak tüyoyu verdi!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş katıldığı programda altın borsa ve dolar hakkında yıl sonu beklentilerine değindi. Söylediklerinin yatırı tavsiyeleri üzerine Memiş, yazısında öne çıkan durumların başında ABD ve Avrupa piyasaları Noel tatili nedeniyle kapalı olurken bu hafta piyasalarda ki bant aralığı belirlendi.

BİST 100

Son çeyrekle beraber yüzde 20 seviyelerinde değer kaybı yaşanırken endeks, satıcılı bir seyir izlenirken iki tablo üzerinde yatırım yapıldı. Yabancı yatırımcılar için giriş ortamı hazırlanırken, borsadan kalıcı çıkışlar başlatıldı. birinci seçenek daha makul olarak görülürken orta ve uzun vadede borsada pozitif beklentiler devamlılık gösterdi. Borsadan soğuma ya da soğutulması iyi yorumlanmazken borsa yerine faiz var tartışması yaratıldı. 7.500-7.850 puan aralığını takip edeceğim.





DOLAR/TL KURU

29.11 TL seviyelerinden açılış yapılırken bu yılın zirvesi 29,30 TL oldu. 30 TL'ye yerleşirken dolar kuru bizi bekliyor. 30 TL'nin normalleşmesiyle 40'lı seviyelerinde hedef alınırken süreç başlatıldı. 2023'ün 4. dolar üzerinden çok konuşulan fakat az kandıran olarak yorumlandı. 28,80-29,20 lira aralığında oyalanır.

ONS ALTIN

2.070 dolara yükselirken ons, haftayı 2.053 dolar seviyesinde bitirildi. Teknik olarak ihlal edilirken 2.020-2.002-1.995 dolar seviyeleri oluşturuldu. 2024'de 2 bin dolar seviyesi diplere ulaştı.