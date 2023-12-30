Altını, doları, borsada parası olanlara son 7 gün! İslam Memiş piyasaları kavuracak tüyoyu verdi!

İslam Memiş tarafından yapılan incelemeler üzerine BIST 100'deki değer kaybını değerlendirilmesiyle dolar/TL için 30 lira beklentisi dile getirildi. ONS altında teknik durumu ele alındı. İşte noel tatili nedeniyle piyasalarda sakinlik oluşturuldu.

Altını, doları, borsada parası olanlara son 7 gün! İslam Memiş piyasaları kavuracak tüyoyu verdi!
Yayın Tarihi:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş katıldığı programda altın borsa ve dolar hakkında yıl sonu beklentilerine değindi. Söylediklerinin yatırı tavsiyeleri üzerine Memiş, yazısında öne çıkan durumların başında ABD ve Avrupa piyasaları Noel tatili nedeniyle kapalı olurken bu hafta piyasalarda ki bant aralığı belirlendi.

BİST 100

Son çeyrekle beraber yüzde 20 seviyelerinde değer kaybı yaşanırken endeks, satıcılı bir seyir izlenirken iki tablo üzerinde yatırım yapıldı. Yabancı yatırımcılar için giriş ortamı hazırlanırken, borsadan kalıcı çıkışlar başlatıldı. birinci seçenek daha makul olarak görülürken orta ve uzun vadede borsada pozitif beklentiler devamlılık gösterdi. Borsadan soğuma ya da soğutulması iyi yorumlanmazken borsa yerine faiz var tartışması yaratıldı. 7.500-7.850 puan aralığını takip edeceğim.

İslam memiş ons altın

DOLAR/TL KURU

29.11 TL seviyelerinden açılış yapılırken bu yılın zirvesi 29,30 TL oldu. 30 TL'ye yerleşirken dolar kuru bizi bekliyor. 30 TL'nin normalleşmesiyle 40'lı seviyelerinde hedef alınırken süreç başlatıldı. 2023'ün 4. dolar üzerinden çok konuşulan fakat az kandıran olarak yorumlandı. 28,80-29,20 lira aralığında oyalanır.

ONS ALTIN

2.070 dolara yükselirken ons, haftayı 2.053 dolar seviyesinde bitirildi. Teknik olarak ihlal edilirken 2.020-2.002-1.995 dolar seviyeleri oluşturuldu. 2024'de 2 bin dolar seviyesi diplere ulaştı. 

Öne Çıkanlar
Pasaportu, ehliyeti olanlar dikkat! 6 gün içinde bunu yapmayan 7. günde bu parayı ödeyecek! Pasaportu, ehliyeti olanlar dikkat! 6 gün içinde bunu yapmayan 7. günde bu parayı ödeyecek!
Mars ve Neptün sizi nasıl etkiliyor? DİNÇER GÜNER’den önemli uyarılar: Para, sağlık, iş ve ilişkilerde dikkatli olun! Mars ve Neptün sizi nasıl etkiliyor? DİNÇER GÜNER’den önemli uyarılar: Para, sağlık, iş ve ilişkilerde dikkatli olun!
31 Aralık 2023 Yılbaşı gecesi hangi kanalda ne var? İşte 2024 Yılbaşı TV programları 31 Aralık 2023 Yılbaşı gecesi hangi kanalda ne var? İşte 2024 Yılbaşı TV programları
Çok Okunanlar
Saat 17.00'de ikramiye müjdesi verildi! Yeni yılda 50.000 TL ödenecek Saat 17.00'de ikramiye müjdesi verildi! Yeni yılda 50.000 TL ödenecek Denizbank yıl sonunda gemileri yaktı! Bunu yapanlara trink diye 30.000 TL ödeyecek Denizbank yıl sonunda gemileri yaktı! Bunu yapanlara trink diye 30.000 TL ödeyecek 5 dakika sonra 22.400 TL hesabınıza aktarılacak! Tek bir onayla fırsatı yakalayın 5 dakika sonra 22.400 TL hesabınıza aktarılacak! Tek bir onayla fırsatı yakalayın Cebinde parası kalmayanlara özel kredi! Tek seferlik 10.000 TL 3 dakikada hesaba yatırılacak Cebinde parası kalmayanlara özel kredi! Tek seferlik 10.000 TL 3 dakikada hesaba yatırılacak Bunu alan parasını kaybeder! Selçuk Geçer bas bas bağırdı: Sakın yapmayın Bunu alan parasını kaybeder! Selçuk Geçer bas bas bağırdı: Sakın yapmayın