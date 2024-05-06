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Altını doları unutturan yatırım şifresi! Parasını ona yatıran köşeyi dönecek

Para piyasa uzmanı Hatice Kolçak’tan yatırımcılara çarpıcı tavsiye! Ne dolar ne altın, yatırımınızı oraya yapın!

Yayın Tarihi: 06.05.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 20:07
Altını doları unutturan yatırım şifresi! Parasını ona yatıran köşeyi dönecek

Para piyasalarının kraliçesi olarak tanınan Hatice Kolçak, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının ardından dolar ve altın piyasaları hakkında yatırımcılara yeni tavsiyeler verdi. Kolçak, "Ne dolar ne altın" diyerek, yatırımcıların dikkatini farklı bir yatırım aracına çekti.

FED'in Faiz Kararı Sonrası Dolar ve Altında Dalgalanmalar Yaşandı

FED'in faiz kararının ardından dolar ve altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı. Yatırımcılar "Altın mı, dolar mı?" sorusunu tartışırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, bu konuda çarpıcı bir açıklama yaptı.

Altını doları unutturan yatırım şifresi! Parasını ona yatıran köşeyi dönecek

Altın Fiyatlarında Düşüş Beklentisi Var

Hatice Kolçak, ons altındaki yükselişin büyüme oranlarını artırdığını, ancak aynı oranda düşüşlerin de olabileceğini ifade etti. Altın fiyatlarında düşüş yaşanabileceğini belirterek, yatırımcıları bu konuda uyardı.

Dolar ve Altına Alternatif: Gümüş

Kolçak, dolar ve altının son dönemde büyük ilgi gördüğünü fakat bu iki yatırım aracının dışında yeni bir alternatif de önerdi. "Gümüş, altından daha hızlı yükselebilir çünkü altın son dönemde çok hızlı hareket etti. Gümüş biraz geri kaldı ve altını yakalaması gerekiyor." dedi. Kolçak, yatırımcıların gümüşün yükseliş potansiyelini dikkate alması gerektiğini belirtti.

Hatice Kolçak'tan Yeni Yatırım Tavsiyesi

Kolçak'ın bu açıklamaları, yatırımcılar için yeni bir perspektif sunuyor. Altın ve doların dışında, gümüş gibi başka yatırım araçlarının da potansiyel taşıdığına dikkat çeken Kolçak, piyasa dalgalanmaları karşısında yatırımcıların dikkatli olmasını tavsiye etti.

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