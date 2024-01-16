Altının pabucu dama atıldı! Altın fiyatlarında büyük çakılma: İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki düşüş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirme olasılığının azalmasından kaynaklanan talep düşüşüyle ilişkilidir. Gram altın, bu gelişmelerin etkisiyle yeni haftaya negatif bir momentumla başlıyor.

Fed'in ocak toplantısında faiz oranlarını sabit tutma eğiliminde olduğu beklenirken, mart toplantısında faiz indirimi ihtimali düşük görülüyor, bu durum altın talebini kısıtlıyor. Para piyasalarındaki değerlemelerde, Fed'in faiz indirimini daha sonraya bırakabileceği düşüncesi, altına olan talebi olumsuz yönde etkiliyor.





Bu gelişmelerle birlikte gram altın fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlıyor ve şu an itibarıyla bin 950 lira civarında seyrediyor. Cuma günü dolar kuru ve ons altının fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, günü bin 961 lira seviyesinden tamamlıyor.

Diğer altın türlerine baktığımızda, çeyrek altının 3 bin 270 lira, cumhuriyet altının ise 13 bin 310 lira civarında satıldığını görüyoruz. Altının ons fiyatındaki sınırlı düşüş ise şu anda yüzde 0,6 oranında bir değer kaybıyla 2 bin 32 dolar civarında işlem görmekte.



Dünya genelindeki önemli merkez bankalarının enflasyonla mücadele politikalarındaki değişiklik beklentileri devam ederken, faiz indirimlerinin miktarı ve zamanlamasıyla ilgili belirsizlikler sürüyor. Altın piyasası, bu belirsizliklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor.





