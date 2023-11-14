Ankara'da arsası olsun isteyenlere müjde! Yüzde 20 indirimle o ilçelerde yüzlerce arsa satışa çıkıyor!

ANKARA'DA ARSANIZ OLSUN İSTER MİSİNİZ?

Ankara’da büyük bir arsa satış yapılacak. Üstelik KDV’siz ve yüzde 20 indirim fırsatı var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara’da 389 arsa satışı yapacak. İşte detaylar..





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Ankara’nın en büyük arazi müzayedesi gerçekleşiyor. Toplam da 389 adet arsa satışa sunulacak. Emlak sektörü için önemli olan bu programa katılım için ise bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

BAŞVURULARI KAÇIRMAYIN!

Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek açık artırma, 28 - 29 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından hazırlanan ilana göre başvurular internet üzerinden yapılacak ve başvuru tarihinin son günü ise 27 Kasım 2023 te sona erecek. Ankara’da arsa sahibi olmak isteyenlerin kaçırmaması gereken bu fırsat ödeme koşulları bakımından da oldukça avantajlı. Başvuru yapanların arsa alımlarında yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkana sahip olacağı da belirtiliyor. KDV’siz olan bu arsalar için ise yüzde 20 de iskonto sağlanacak. Ankara'da arsa sahibi yapacak olan bu açık arttırma programı yatırımcıları oldukça memnun ediyor. Yakın gelecek te ise arsası olanların avantajlı olacağı bekleniyor.