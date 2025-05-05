Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

Ankara'da Su Fiyatlarında Çarpıcı Düzenleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlilere müjdeli bir haber vererek su fiyatlarında önemli bir düzenleme yapıldığını duyurdu. ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su fiyatlarını değerlendirdiği açıklamada, vatandaşların artık suya çok daha uygun fiyatlarla erişebileceğini belirtti.

Sosyal Destek Alan Ailelere Özel Tarife

Özellikle sosyal destek alan on binlerce aile için suyun tonu adeta bedavaya denk geleceği belirtilirken, yaklaşık 50 bin vatandaş suyun tonu için yalnızca 1 TL ödüyor. Bu uygulama, dar gelirli ailelerin suya erişimini kolaylaştırarak sosyal adaleti sağlamayı hedefliyor. Mansur Yavaş, bu indirimin büyük bir ihtiyaç olan suyun daha erişilebilir hale gelmesine katkı sağladığını vurguladı.

Su Fiyatlarındaki Tarihi Düşüş

ABB Başkanı Yavaş, su fiyatlarını tarihsel bir perspektifle değerlendirerek, 2010-2018 yılları arasında konut aboneleri için suyun metreküp fiyatının ortalama 71,0 TL iken, 2019-2024 yıllarında bu rakamın 29,5 TL'ye gerilediğini açıkladı. Tüm aboneler için ise bu düşüş 82,7 TL'den 32,4 TL'ye kadar inmiştir.

ASKİ İhtiyaçlarının Düşürülmesiyle Daha Uygun Fiyatlar

Yavaş, ASKİ giderlerinin büyük bir kısmının enerji maliyetlerinden oluştuğunu belirterek, enerji giderlerinde yapılacak indirimlerin su fiyatlarını daha da düşürebileceğini ifade etti. Ayrıca, su fiyatlarının, önceki dönemin yarısından daha az olduğunu da sözlerine ekledi. “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.