Ankara'da yatırım yapmak isteyene kaçmaz fırsat! Yüzlerce arsa satışa çıktı: O ilçelere piyango vuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girdi 389 asa satışı için düğmeye bastı işte detaylar.....

Ankara'da yatırım yapmak isteyene kaçmaz fırsat! Yüzlerce arsa satışa çıktı: O ilçelere piyango vuracak
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BAKANLIK SATIŞA ÇIKARIYOR!

 Ankara’da tam 389 arsanın bakanlık aracılığı ile satışa çıkarılacağının duyurulmasından sonra bir çok kişi bu ilanın detaylarını merak eder oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri bu arsalar ile ilgili detaylar haberimizde….

arsa

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile 389 arsayı satışa çıkaracak. Bakanlık bu arsaları 28 – 29 Kasım 2023 tarihinde satışa çıkaracak. İşte o arsalar ve arsaların bulunduğu yerler....

Bakanlık tarafından satışa izin verilen bu arsaların bazılarında da inşaat yapısı yapılmasına izin veriliyor. Bu arsalarda Bağ, Bahçe, Sanayi alanı, İşyeri gibi yerler yapılabileceği ifade edildi. Arsalar bakanlık tarafından satışa çıkarılacağı içinde vatandaşların yoğun ilgisi bulunuyor. Bir çok kişi bu arsalara nasıl sahip olabileceğini araştırıyor.

ARSA KONUMLARI BELİRLİ

Satılacak olan arsaların konumlarının da belirlendiği ifade edilirken arsalar ile ilgili detaylar paylaşıldı. Bu arsalar , Kahramankazan, Çamlıdere, Haymana, Polatlı, Sincan, Yenimahalle, Çubuk, Gölbaşı ilçelerinde. Bu arsalar 28 ve 29 Kasımda saat 10:30’da satışa çıkartılırken satış işlemi Ankara The Green Park Otel’de yapılacağı duyuruldu.

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