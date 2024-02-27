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Ankara'dan çalışana sevindirici haber yayıldı! Maaşlara yüzde 80-120 zam yapıldı

Belediye maaş zamları gün gün açıklanmaya devam ediyor. Açıklamalarda ise işçinin cebini ilk 6 aylık dönemde enflasyon karşısında koruyacak zam açıklamaları yapılıyor.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:28
Ankara'dan çalışana sevindirici haber yayıldı! Maaşlara yüzde 80-120 zam yapıldı

Maaş zamları 2024 yılında da araştırma konusu olmaya devamm ediyor. 2024 yılında yapılan asgari ücret zammı ve emekli maaş zammı, ele geçmeden ürün ve hizmet zamları karşısında erirken, enflasyonun sebep olduğu bu artışın devam edeceği tahmin ediliyor. Enflasyon rakamlarının sayesinde yaşanan artışların özellikle de 31 Mart seçimleri sonrada kat be kat artacağı tahminleri uzmanlar tarafından sunulurken, gözler senede 1 kere yapılacağı açıklanan asgari ücret zamına çevrili bekliyor. Konu ile alakalı olarak Mayıs ayında yeni gelişmelerin yaşanacağı tahminleri de sunulmaya devam ediyor. Asgari ücret zam oranı 2024 yılı belediye ve özel sektör zamlarında en alt taban olarak açıklanmış bulunuyor. Bir de seçimlerin yaklaşması bu oranın kayt kat artmasına mahal veriyor. 

Belediye maaş zamları gün gün açıklanmaya devam ediyor. Açıklamalarda ise işçinin cebini ilk 6 aylık dönemde enflasyon karşısında koruyacak zam açıklamaları yapılıyor. Belediye ve sendikalar arasında düzenlenen toplantılar sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden ya da yetkililer tarafından bizzat açıklama yapılıyor. Çalıştıkları belediyenin zamlarının karşılaştırılması bakımından diğer belediye zamları da örnek teşkil edilip araştırılabiliyor. 

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KEÇİÖREN BELEDİYESİ' NDEN MÜJDE

Özellikle de büyükşehirlere bağlı belediyelerin zamları araştırma konusu oluyor. Ankara Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen toplu iş görüşmeleri sonucunda varılan netice yetkili mercilerce açıklanmış bulunuyor. Ankara Keçiören Belediyesi ile  HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında düzenlenen mutabaktta 80 ile 120 arasında zam yapılacağı açıklandı. Bütçe imkanlarının sonuna kadar zorlandığı belirtilen toplu sözleşme zammında en düşük maaşın 30 bin - 35 bin lira arasında olduğu belirtildi. Belediye bünyesinde kadrolu olarak çalışan işçinin ise en düşük maaşının 38 bin lira civarında olacağı belirtildi. 

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ALTINOK 'ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN DE ZAMLAR AYNI OLACAK'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak üzere başvuru yapan Keçiören Beediye Başkanı Aktınok, seçilmesi durumunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı zamları uygulayacağız dedi. 

EYT'den emekli olma hakkı kazanan işçilere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kıdem tazminatlarının zamlı ödemeleri devam ederken, bu kapsamda Keçiören Belediyesinde de aynı durumun devam ettiği ve EYT başvuru yapan hiç bir çalışanın kredi kullanmadan sadece kıdem tazminatları ile prim borçları kapandığı açıklandı. Altınok, bu ödemelerin toplam tutarının 100 milyon lira civarında olduğunu belirtirken, belediyenin de hiç bir şekilde kredi kulllanmadan ödediğini sözlerine ekledi. 

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