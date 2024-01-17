Ankara'da büyük fırsat! Milli Emlak'tan 98 bin 100 TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz

Milli Emlak'tan Ankara'da Arsa Fırsatları! 98.100 TL'den Başlayan Fiyatlarla Yatırım Yapın

Milli Emlak, Türkiye'nin 81 ilinde her gün uygun fiyatlı kelepir arsa, tarla, arazi ve bina satışı yapıyor. Milli Emlak'ın son ilanlarına göre, Ankara'da 98.100 TL'den başlayan fiyatlarla arsa almak mümkün. Ankara'da arsa fırsatlarını kaçırmayın!

Milli Emlak'tan Her Gün Yeni Kelepir Arsa, Tarla, Bina İlanları

Milli Emlak, her gün yeni kelepir arsa, tarla, bina ilanları yayınlıyor. Vatandaşlar, Milli Emlak üzerinden uygun fiyatlara kelepir arsa, tarla ve arazileri satın alarak yatırım yapma imkanı buluyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak'ın ilanlarına göre, Ankara Gölbaşı'nda 371.600 TL'ye 530,82 metre² arsa alabilirsiniz. Bu arsa için 74.320 TL teminat gerekiyor. İhale 25 Ocak 2024 saat 14:50'de yapılacak. Milli Emlak'ın avantajlı diğer arsa fırsatları ise şöyle:

587.150 TL'ye Gölbaşı'nda 533 Metrekare Arsa Satılık

Milli Emlak, Gölbaşı'nda 533.75 metre²'lik arsayı 587.150 TL'ye satışa çıkardı. Bu arsa için 117.430 TL teminat ödemeniz gerekiyor. İhale 25 Ocak 2024 saat 10:20'de gerçekleştirilecek.

600.000 TL'ye 500 Metrekare Arsa Satılık

Milli Emlak, 500 metre²'lik arsayı 600.000 TL'ye satışa sundu. Bu arsa için 120.000 TL teminat vermeniz gerekiyor. İhale 25 Ocak 2024 saat 10:30'da başlayacak.

Milli Emlak'ta Ankara'da 25 Güncel İlan Var

Milli Emlak'ta Ankara'da arsa, arazi, bina ve tarla almak isteyen vatandaşlar için 25 güncel ilan bulunuyor. Bu ilanların açık arttırma tarihi 25 Ocak 2024 olarak belirlendi. Farklı fiyatlarla satışa sunulan 25 taşınmaz arasından 149.000 TL'ye arazi alabilirsiniz.



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