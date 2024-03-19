Annelere 1500 TL+1000 TL taptaze destek! Sadece o şartı taşımak yetecek

Gerek hükümet gerekse de belediyeler tarafından kadınlara verilen önemin yeri ayrı olarak bilinmekte. Hükümet tarafından ihtiyaç sahibi bireye sağlanan destekler arasında tek başına yaşayan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kadınlara yönelik yeni programlar hazırlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenli olarak ya da tek seferlik destekler, hak sahibi bireyin hesabına aktarılıyor. Bunun yanında belediyelerden de bir çok destek ödemesi yapılıyor. Özellikle de seçim senesi olmasından mütevellit oy fazlalığının sağlanması adına bir çok seçim vaatleri açıklanmaya devam ediyor. Seçimin kazanılması durumunda da bu vaatlerin uygulamaya sokulacağı bilinirken, mevcut belediye başkanları da vaatlerinin uygulanması için seçimleri beklemiyor.





BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANNE DESTEĞİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal belediyecilik anlayışı ile bir çok destek programı için harekete geçti. Emeklilere, öğrencilere sağlanan destekler ile birlikte kadınlara yeni hazırlanan destek programı açıklaması yapılmış bulunuyor.





BELEDİYEDEN KADINLARA DESTEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan kadınlara yönelik bir çok destek destek mevcut. Doğum yapan annelere ve dar gelirli kadınlara ayrı ayrı destek paketleri açıklaması geçtiğimiz gün Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından açıklandı. Açıklaması yapılan kadın desteğinde doğum yapacak annelere 1500 TL destek ödemesi yapılacak iken Belli başlı şartları sağlayan kadınlara da 1000 TL destek ödemesi sağlanacak.

Yeni destek programları ile alakalı açıklama yapan Aktaş, aile yaşam destek merkezleri ile bir çok kadına yaşam alanı sunacaklarını belirtirken, fitnes salonlarına, psikolog, pedagog, diyetisyen desteklerine, atölyelerden çocuk etkinlik alanlarına kadar çok fazla alan kurs merkezlerinin decvreye alınacağı belirtildi.