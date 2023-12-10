Annelere devletten 5.571 TL yardım parası! Okula giden çocuğu olanlara müjde

Ocak 2024 itibariyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları okula giden annelere destek olmak adına SED yardımında önemli bir artışı duyurdu. Yapılacak yüzde 49'luk zamla birlikte, çocuğu okula giden ailelere aylık 5 bin liranın üzerinde destek ödemesi yapılacak.

Söz konusu yardım, çocuklarıyla birlikte ekonomik sıkıntı içinde bulunan ailelere ulaşmayı hedefliyor. Özellikle okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenimde okuyan çocuklara yönelik destekleme amacındaki bu yardım, çocukların eğitimine katkıda bulunarak ailelerin maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.





Yardım miktarları da belirlendi. Ocak 2024'ten itibaren okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 607 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 411 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 772 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için ise 4 bin 358 liradan 6 bin 493 liraya yükselecek.

Başvurular ise E-Devlet üzerinden yapılabilecek. SED yardımı için başvuru yapmak isteyenler, E-Devlet kapısına giriş yaparak "SED" yazmaları ve çıkan sonuçlardan "SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ ÖN BAŞVURUSU"na tıklamaları gerekiyor. Daha sonra başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak müracaatlarını tamamlayabilecekler.

Bu sosyal yardım, ailelerin çocuklarının eğitimine daha fazla odaklanabilmelerini sağlarken, geleceğin bireylerini güçlendirmeyi ve eğitimlerinden geri kalmamalarını desteklemeyi amaçlıyor.