Araba almak isteyenler o bankaya koşacak! 150 bin TL'lik taşıt kredisi anında çıkıyor: İşte ödeme planı

Yeni yılda finansal destek sunmaya kararlı olan AKBANK, müşterilerine ikinci el taşıt kredisi imkanı tanıyor. Kampanya kapsamında ikinci el araç almak isteyenler, 150.000 TL'ye kadar taşıt kredisi kullanma şansına sahip olacaklar. Bu kampanya, Türkiye genelinde otomobil sahibi olmak isteyenlere uygun faiz ve vade seçenekleri sunarak, 2024 yılında da finansal destek sunma kararlılığını sürdürüyor. İşte detaylar...





AKBANK'TAN MÜŞTERİLERİ İÇİN İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ

Akbank, ikinci el taşıt kredisi kampanyasıyla araç sahibi olmak isteyen müşterilere avantajlı bir çözüm sunuyor. Bu kredi seçeneği, Akbank Güvenli Ödeme Sistemi ile birleşerek vatandaşların araç satın alma sürecini kolaylaştırıyor. Ayrıca, düşük faiz oranları ile kullandırılacak olan krediler, müşterilere finansal açıdan avantaj sağlıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Kampanyanın dikkat çeken bir özelliği ise ikinci el araç alımlarında araç yaşının ve kredi vadesinin toplamının en fazla 144 ay olması gerekliliği. Bu çerçevede, ikinci el araçların yaşının en fazla 10 yıl olması kampanya şartları arasında bulunuyor. Bu kısıtlamalar, kampanyanın belirli bir vade ve yaş aralığı içinde geçerli olmasını sağlayarak müşterilere belirli bir uygunluk sınırları içinde kredi kullanma imkanı sunuyor.

Akbank, ikinci el taşıt almak isteyenlere sunduğu kredi imkanlarıyla dikkat çekiyor. Bu kampanya, müşterilere maksimum 10 yaşındaki araçlar için kredi verme olanağı tanıyor. Örneğin, 9 yaşındaki bir araç için en fazla 36 ay vade seçeneği bulunuyor; ancak 11 yaşındaki araçlar için kredi kullanımı mümkün değil.

Akbank'ın ikinci el taşıt kredisi kampanyası, müşterilere uygun maliyet oranları ve avantajlı geri ödeme seçenekleri sunuyor. Özellikle 150 bin TL kredi kullanmak isteyenler için 2024 yılı hesaplaması yapıldı. Akbank'ın resmi kredi hesaplama ekranına göre, 150.000 TL kredi için 36 ay vadede aylık 8 bin 830 TL taksit tutarı hesaplanıyor. Bu sayede müşterilere, aylık uygun oranlarla ve Akbank taşıt kredisi imkanıyla 10 yaşına kadar olan ikinci el otomobilleri satın alma kolaylığı sağlanıyor.

Kampanya, müşterilere özellikle 10 yaşına kadar olan ikinci el araçlara erişim sağlamak ve ödemelerini uygun koşullarla gerçekleştirmelerine destek olmak amacı taşıyor. Akbank'ın avantajlı kredi seçenekleri, müşterilere maddi açıdan rahat bir alım süreci sunarak ikinci el taşıt alımlarını kolaylaştırıyor. Bu kampanya ile müşterilere, finansal güçlük yaşamadan hayal ettikleri ikinci el araca sahip olma fırsatı sunuluyor.AKBANK'ın 150.000 TL'ye kadar ikinci el taşıt kredisi kampanyası, otomobil sahibi olmak isteyenler için cazip bir finansal fırsat sunuyor. Kampanyanın getirdiği avantajlar, uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm sunmayı amaçlıyor.