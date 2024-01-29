Arabası, karavanı, uçağı olanlar pürdikkat kesilsin! Son 2 gün aracınız elden gidebilir

2023 yılı Kasım ayında 2023 yılı son vergi ödemeleri yapılmıştı. 2024 yılı için belirlenen Yeniden Değerleme Oranında yeni yılın başlangıcı ile birlikte zam yapılacağı belirlenirken, bu oran yüzde 58'in üzerinde şekillenmişti. Ocak ayı itibari ile aracı ve evi olanları yakından ilgilendiren gelişmelerde MTV ödemelerinde son günlere yaklaşıldığı biliniyor. MTV ödemeleri 31 Ocak itibari ile son buluyor. Bankalar da düzenledikleri kampanyalar ile aracı olan vatandaşa ödemelerinde destekler sağlıyor. MTV ödemelerinde 31 ocak tarihini kaçıran araç sahipleri yüzde 3.5 cezalı olarak ödemelerini gerçekleştiriyor.

MTV İÇİN SON GÜNLER

Otomobil, minibüs, kamyon, Helikopter, karavan ve uçağı olan bireyi yakından ilgilendiren MTV ödemeleri ile alakalı olarak son uyarılar yapılmış bulunuyor. Gerek borç ödemek gerekse de yapılandırmak amacı ile harekete geçmek için acele etmeniz gerekiyor. Bunun için son 2 gün kalmış bulunuyor. Ülkemizde 29 milyona yakın araç bulunmakta. Araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV vergisi senede iki kere temmuz ve Ocak aylarında ödenmektedir. Geçtiğimiz sene Kahramanmaraş depremi yaralarının sarılması amacıyla EK Mtv onaylanmış ve araç sahiplerine artı 2 kere MTV ödemesi yapacağı belirtilmişti.





1 Ocak itibari ile 2024 yılında EK MTV ödemesi olmayacağı açıklanırken, ilk ödemelerin 31 Ocak tarihinde sonlanacağı belirtilmişti. Yeni yıl itibari ile MTV ödemeleri yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak arttırıldı. EN düşük MTV 347 TL olarak hesaplanırken en yüksek ödeme ise 133 bin 572 lira olarak şekillendi. 31 Ocak'a kadar ödenmemesi durumunda ise yüzde 3.5 oranında faiz uygulanacak.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemeleri GİB mobil uygulaması yada Dijital Vergi Dairesi aracılığı ile internet ortamı üzerinden ödenebilmektedir. Öte yandan ödemeler banka kartları, banka havaleleri, vergi dairesi vezneleri ya da PTT üzerinden tamalanabilmektedir.