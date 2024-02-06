Araç alacaklar sakın fiyatların düşmesini beklemeyin! Kallavi zam kapıda geliyor

Özellikle de 2.el araç alacakların hızlı olması konusunda açıklamalar yapıldı.

Araç alacaklar sakın fiyatların düşmesini beklemeyin! Kallavi zam kapıda geliyor
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2024 yılının ikinci yarısında enflasyonun düşeceği tahminleri hala daha yapılmaya başlarken, vatandaş bir umut zamlanan her ürün ve hizmet konusunda indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Özellikle de son senelerde araç ve konut piyasasında fiyatlar katlanarak artışa devam ederken, bu artışa dur denileceği gün de merak ediliyor. Kimi uzamanlar araç piyasasında düşüş yaşanacağını öngördüklerini belirtiyor. Bu iddiaların aksine özellikle de en çok rağbet gören araç sektörünün öncü firma yöneticilerinde de yeni zam iddiaları ortaya atılıyor.

ARAÇ FİYATLARI ARTACAK MI?

Araç piyasasındaki durgunluğun geride kalacağı zamlar için tarih veren iki ismin yaptığı açıklamalar ve öngörüler, vatandaşın biraz canını sıkacağa benziyor. MODER Yönetim Kurulu Başkanı ve Derya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Baki Kış tarafından yeni yıl araç piyasası değerlendirilmesi yapıldı. 

ARAÇ

Özellikle de 2. el araç piyasasına değinen isimler, fiyatların düşmeyeceğini arzın azalıp talebin artması ile fiyatların tavan yapacağını belirti. 2023 yılı içerisinde yaşanan durgunluğun ise son noktalarına gelindiği belirtilirken, araç almak isteyen vatandaşa ''çabuk olun'' uyarısı da yapılmış bulunuyor.

ARAÇ FİYATLARINDA ARZ DÜŞÜŞÜ YAŞANACAK

Araç piyasasında mevcut kampanyaların yıl sonu itibari ile sonlandığı belirtilirken bu kampanyalar ile de stokların azaldığı tahmin ediliyor. Azalan stoklar arzın azalması anlamına geldiğini belirten isimler, bunun da zam olarak yansıyacağını tahmin ediyor.

İkinci el piyasasının sıfır araca göre daha aktif olarak tercih edildiği bilgini sunan isimler, yeni yıl akabinde başlayan durgunluğun fiyat algısında yanılgıya sebep olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Öte yandan döviz kurlarının hareketliliğinin de etkileyeceği araç piyasasında kısa bir süre sonra artışın başlayabileceği konusunda da uyarı yapılmış bulunuyor.

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