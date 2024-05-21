Araç almak isteyenlere düşük faizli kredi! 0.99 faizle verilecek

Otomobil satın almak isteyen birey, gerek kredi faizlerini gerekse de markalar tarafından sunulan kampanyaları yakından takip ediyor. Öyle ki politika faizlerinin arttırılması en çok kredi faizlerinde artışa mahal vermişken, taşıt kredileri de bu durumdan nasibini almış bulunuyor. Artan araç fiyatları, vatandaşın ayağını yerden kesecek seviyede olan araçla ulaşmayı da imkansız hale getirdiği şu günlerde, taşıt piyasasının canlanması adına markalar tarafından ay ay güncel kampanyalar sunulmaya devam ediyor. Bu kampanyalar gerek indirim gerekse de düşük faizili kredi olarak sunulurken, Mayıs ayının bitmesine ramak kala da yeni kampanyalar duyurulmaya devam ediyor. Hal bu ilen bir çok marka gerek sosyal medya üzerinden gerekse de resmi web siteleri üzerinden kampanya ve indirim duyurularını yapmaya devam ediyor.

FİAT MAYIS AYI KAMPANYASI

Bu bağlamda, Fiat’ın sunduğu Mayıs ayı kampanyası bitmesine 2 hafta vakit kala hala daha dikkat çekiyor. BKampanya kapsamında 3 Mayıs’tan 4 Haziran’a kadar sürecek bir teklif sunulmuş bulunuyor. Bu teklif, 2024 model yılına ait 0 km Fiat 500e araçlar için geçerli olup, alıcılar 300.000 TL’ye kadar olan kredi tutarını 12 ay vade ile ve aylık %0.99 faiz oranıyla kullanabileceklerdir. Belirtilen kredi için aylık taksit miktarı 27.140 TL olarak belirlenmiştir.





0,99 FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ

Fiat resmi internet sitesinde konu ile alakalı açıklama yapılmış bulunuyor. “Kampanya, 03.05.2024 ile 04.06.2024 tarihleri arasında, 2024 model yılı 500e modelleri için geçerlidir. Eski aracını Fiat yetkili satıcılarına getiren ve yerine yeni bir 0 km 2023 model yılı 500e modeli satın alan müşteriler için uygulanacaktır. Kampanya, 250.000 TL kredi için 12 ay vade ve %0.99 faiz oranı ile sunulmaktadır. Aylık ödeme miktarı 22.616,99 TL olup, aylık maliyet oranı %1,3700 ve yıllık toplam maliyet oranı %17,7173’tür. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler için, tek seferlik ve peşin olarak 1.556,90 TL kullandırım ücreti alınacaktır. Maksimum kredi tutarı, BDDK tarafından belirlenen yasal limitlere göre değişiklik gösterebilir.”

FİAT tarafından başlatılan kampanya ile birlikte otomobil almayı düşünen birey için cazip bir seçenek olarak karşısına çıkıyor. Aynı zamanda eski araçlarını yenisiyle değiştirmek isteyenler için de bir fırsat olarak değerleniyor.