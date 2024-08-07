Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Artan enflasyon rakamları her ürün ve hizmete zam olarak geri dönemeye devam ediyor. Hal bu iken araç sahibi olmak da bir hayale dönüşebiliyor. Gerek 2. el gerekse de sıfır araçlarda balon gitgide şişmeye devam ederkni kredi faizlerindeki artış da vatandaşın kıyıda biriktirdiği yatırımın araç almaya yetmemesine mahal verebiliyor. Otomobil markalarının başlattığı kampanyalara istinaden bankalar tarafından da bir çok kampanya açıklaması yapılıyor. Yeni müşteri çekebilmek adına ya da müşterilerinin memnuniyetini sağlamak adına BDDK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde bankalar tarafından yeni kampanyalar düzenleniyor.

Vakıfbank'ta bir süredir taşıt kredisi kampanyaları ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Araç piyasasında bir yandan fiyatlarda balonlar patladı dedirten gelişmeler mevcut iken kampanyalar ile de alım süreci kolaylaşabiliyor. Vakıfbank tarafından başlatılan taşıt kredisi kampanyasında faizlerin düşmesine istinaden ödeme kolaylıkları da açıklanmış bulunuyor. Vakıf Katılım, 48 aya kadar vade seçenekleri sunarak sıfır ve ikinci el araçlara yönelik avantajlı kâr oranlarıyla taşıt finansmanı kampanyasını başlattı. Özellikle de yüksek araç fiyat döneminin sonuna gelşndiğ şu dönemde tercih edilebiliği arttırmak adına sunulan bu kampanya araç sahibi olacaklar tarafından merakla takip ediliyor.





VAKIF KATILIMDAN TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

Vakıf Katılım tarafından açıklanan kampanyada sıfır ve ikinci el araç alımında üç ay ödemesiz dönem imkanı sunulurken, bu sayede kredi kullanan vatandaşa maddi durumunu düzelttikten sonra ödeme imkanı sağlanmış bulunuyor.

TAŞIT KREDİSİNDE 3 AY ÖDEMESİZ DÖNEM

Taşıt kredisi kampanyasında oldukça dikkat çeken 3 ay erteleme özelliğini sunan banka, BDDK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde hareket ediyor. Vakıf Katılım tarafından alınan bu karar alıcıların araç bedelini ödemek için ilk üç ay boyunca herhangi bir yükümlülük hissetmemesine olanak sağlıyor.

Sıfır Araçlar: Araç bedelinin nihai fatura değeri üzerinden azami %70 oranında kredi imkanı sunulurken, bu araçlar için vade süresi 48 aya kadar çıkabiliyor.

İkinci El Araçlar: İkinci el araçlar için ise kredi oranı, aracın kasko değeri üzerinden belirleniyor. Araç değerine göre kredi kullanım koşulları ise şöyle sıralanıyor:

400.000 TL’ye kadar olan araçlar için azami %70,

400.001 – 800.000 TL aralığında olan araçlar için azami %50,

800.001 – 1.200.000 TL aralığında olan araçlar için azami %30,

1.200.001 – 2.000.000 TL aralığında olan araçlar için azami %20.

Bunların yanı sıra, araç değerine göre vade süreleri de değişkenlik göstermekte:

400.000 TL ve altında olan araçlar için azami vade 48 ay,

400.001 TL – 800.000 TL aralığında olan araçlar için azami vade 36 ay,

800.001 TL – 1.200.000 TL aralığında olan araçlar için azami vade 24 ay,

1.200.001 TL – 2.000.000 TL aralığında olan araçlar için azami vade 12 ay olarak belirlenmiştir.