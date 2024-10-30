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Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Kış mevsimine girilmesi ile birlikte araç piyasasında çeşitli beklentiler oluşmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:14
Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Kış mevsimine girilmesi ile birlikte araç piyasasında çeşitli beklentiler oluşmaya devam ediyor. Otomobil piyasasında şişen balonun patlayacağı yorumlarına istinaden kış mevsiminde fiyatlarda daha da artışa gidileceği de belirtiliyor. Şu sıralar otomobil piyasasında karmaşık bir gidişat seyrederken, bu kapsamda farklı markalar ve modeller arasında indirim kampanyalarının yanı sıra ikinci el araçlarda da artış gözlemlenebiliyor. Konu ile alakalı olarak uzmanların yorumlarında bu gidişatta Merkez Bankası’nın politika faizi etkisinin olduğu da belirtiliyor. Özellikle son aylarda döviz kurundaki dalgalanmaların da otomotiv sektörüne etkisinin olduğu belirtiliyor. Kış mevsiminde otomobil piyasasında gidişatın ne olacağı merak edilirken, uzmanların yorumları da yakından takip ediliyor. İşte detaylar..  

SIFIR ARAÇLARDA DEV KAMPANYALAR 

Sıfır araçlarda son zamanlarda adeta artan fiyatlara inat bir çok kampanya düzenlenirken, gerek kredi kampanyaları gerekse de yüzbinlerce liralık indirim, gidişatın düşüş eğiliminde ilerleyeceğini gösteriyor. Özellikle 12 aya varan faizsiz satış seçenekleri ve düşük faizli krediler araç almak isteyenlerce yakın metraja alınmış bulunuyor.  

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

İKİNCİ EL ARAÇLARDA TALEP ARTIŞI FİYATLARI ARTTIRYOR. 

Bütçesi sıfır araç almaya yetmeyen vatandaşın yoğun ilgi alanı olan ikinci el araç piyasasında artan talep, fiyatların yukarı çekilmesine mahal veriyor. Yüksek faiz oranlarının otomobil alımına olan talebi azalttığı bu dönemde, Bahçeşehir Üniversitesi ve Sahibinden.com'un yayımladığı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu da ikinci el araçlara yoğun ilginin olduğunun ispatı olarak sunuluyor. Ancak bu artış her mark ve modelde geçerli olmayabiliyor. Özellikle de arzın artmaya başladığı kimi ikinci el araçlarda fiyatlar düşmeye devam ediyor.  

ARAÇ PİYASASINDA MERKEZ BANKASI VE DOLAR KURUNUN ETKİSİ BÜYÜK 

Otomobil satıcıları, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutmasını önemli bir gelişme olarak değerlendirirken, Bu durum, sıfır ve ikinci el araçlara ulaşımın daha kolay olmasına zemin hazırladığı da belirtiliyor. Araç bayileri, ellerindeki stokları eritebilmek adına çeşitli kampanyalar düzenleyerek fiyatları diğer markalar ile rekabet yaratacak şekilde de düzenleyebiliyor. Araç almak isteyen vatandaşın her kampanyayı yakın takip etmesi konusunda da uzmanlar uyarıyor.  

 

 


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