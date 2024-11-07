Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Kasım ayı başında Yeniden Değerleme Oranı’nın açıklanması akabinde 2025 yılı vergi zamları da ortaya çıkarak hesaplanmaya başladı. YDO yüzde 43,63 olarak hesaplanırken bu kapsamda vergiler de bu oran üzerinden artış sağlayacak. Milyonlarca araç sahibi 2025 yılı MTV tutarlarının yanı sıra bir o kadar da TÜVTÜRK muayene ücretlerini merak ediyor. 2025 yılı itibarıyla muayene ücretlerinde yüzde 43'ün üzerinde bir artış yaşanacağı hesaplanırken, zaten ekonomik koşullar karşısında ezilen vatandaşa, bu durum daha da yük olacağa benziyor. Peki TÜVTÜRK muayene ücreti ne kadar? TÜVTÜRK muayene ücretine ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

YENİ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Özellikle otomobil sahiplerini etkileyen bu zam ile birlikte tutarlar da merak ediliyor. 024 yılında 1821,60 TL olan otomobil muayene ücreti, 2025'te 2621,82 TL'ye yükselecek. Hal bu iken araç sahipleri bir sonraki muayenede yaklaşık 800 TL daha fazla ödeyecek.

• Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 927,60 liradan 1.335,09 liraya

• Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1.821,60 liradan 2.621,82 liraya

• Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 3.544,13 liraya çıkacak.

Bu artışlar, özellikle ticari araçların muayene süreçleri için ekstra maliyet anlamına gelecek.

ARAÇ MUAYENELERİ 2025 NE ZAMAN YAPILIR?

Otomobil ve motosikletlerde, sıfır kilometre araçlar ruhsatta belirtilen ilk tescil tarihinden itibaren 3 sene akabinde her iki yılda bir muayeneye tabi tutulmaktadır.

ARAÇ MUAYENESİNDE ZAMDAN ETKİLENMEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

TÜVTÜRK muayene bitiş tarihi 2025 yılının Ocak ayına denk gelmesi durumunda, 2024 yılı Aralık ayında randevu alarak zamlı tarifeden etkilenilmemesi sağlanmaktadır. Öte yandan muayene bitiş tarihinden önce randevu almak da mümkündür.

AĞIR KUSURLU ARAÇLARDA MUAYENE SÜRECİ NASIL İŞLER?

Araç muayenesinden geçemeyen araç sahiplerinin dikkat etmesi gerekliliği mevcut. Ağır kusur nedeniyle muayenede kalındığında, kusurların düzeltilip bir ay içerisinde ücretsiz olarak muayene sürecine dahil olunabiliyor. Özel araçlar için bu muayene, son işlem tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olurken, ticari araçlar için bu süre 1 yıl ile sınırlı kalıyor.