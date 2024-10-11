Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Araç sahiplerinin her kalemde ödeme yükleri gün gün artmaya devam ediyor. Gerek akaryakıt masrafları gerek vergiler gerekse de bakım masrafları cepleri zorlarken, sürücüler kendilerine sunulan ek fırsatları yakından takip ediyor. Bankalar tarafından sürücülere özel olarak düzenlenen kampanyalar son zamanlarda ilgi odağı olurken, özellikle de geri iade fırsatları dikkat çekiyor. QNB Finansbank’ta Ekim ayına özel olarak areaç sahiplerine eşsiz bir fırsat açıkladı. Düzenlenen kampanyada belli şaertları sağlayan sürücüye geri ödeme yapılacak. 1-31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanyasını duyuran Finansbank, otopark harcamalarının yüzde 25’inin geri iade edileceğini belirtti.





OTOPARK HARCAMALARINA YÜZDE 25 İADE KAMPANYASI





Kampanya kapsamında, Mono’da Cüzdan hesabı bulunan kullanıcılar, MonoKart’ları ile ya da mobil uygulamadan QR kodu kullanarak yapacakları 70 TL ve üzeri otopark harcamalarında harcama tutarlarının %25’ini nakit olarak iade alacak.





KAZANÇ 250 TL AÇIKLANDI





Finansbank’ın sürücülere özel olarak başlattığı kampanyada toplam nakit iade tutarı 250 TL ile sınırlı olduğu ifade edilirken, kampanyada sadece 1 kere faydalanabileceği de açıklanmış bulunuyor.





15 GÜN SONRA HESAPLARA AKTARILACAK





Kampanyadan elde edilen geri iade tutarları ile alakalı yapılan açıklamada 15 iş günü içerisinde hesaplara ödeneceği belirtilirken, Mono’daki Cüzdan hesaba aktarılacağı ifade edildi. Finansbank tarafından düzenlenen kampanya kapsamında otopark kullanacak olan sürücülere, masraflarını önemli ölçüde azaltma imkânı sağlanırken, 31 Ekim tarihine kadar Mono’da geçerli olacak kampanyada %25 nakit iade ile sağlanacağı ifade edilmiş bulunuyor.