Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama kapsamında TBMM’ye yeni bir yasa teklifi sunulacağını ve sunulan ve onay beklenen konunun Çakarlı Araç ve Ruhsatsız Silah Kullanımı olduğunu ifade etmişti. Son dakika yapılan açıklamada yeni teklifin TBMM’ye ulaştığı ifade edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan 46 maddelik yeni yasa teklifi, Çakarlı araç kullanımı ile ruhsatsız silah taşımaya yönelik cezalarında artmasına yönelik olduğu ortaya çıktı.

RUHSATSIZ SİLAH KULLANIMI İLE ALAKALI KARAR

Özellikle son yıllarda ruhsatsız silah kullanımında yaşanan artış, güvenlik güçlerini harekete geçirmiş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ruhsatsız silahlarla ilgili cezalar çok daha yukarıya çıkacak" ifadesi, yeni düzenlemenin sinyallerini vermişti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tarafından yapılan açıklamada tasarının TBMM2ye ulaştığı ifade edildi. Yapılan değerlendirmede ruhsatsız silah kullanımında cezaların artırılmasıyla birlikte şiddet olaylarının önleneceği ifade edilirken, yeni düzenlemelerle, ruhsatsız silah kullananlar için daha önceki uygulamalarla kıyaslandığında çok daha ağır yaptırımlar uygulanacak.

ÇAKARLI ARAÇ KULLANIMINA DEV CEZA

Yeni yasa teklifi, araçlarda yasa dışı çakar kullananları da yakından ilgilendirecek. Trafikte dikkat çekmek amacıyla yüksek sesli uyarı sistemleri ve yanıp sönen lambalarla donatılmış araçları kullanan vatandaşa dev ceza gelecek. Mevcut uygulamada 6.439 TL olan ceza, 96.000 TL’ye çıkarılacak. Tekerrür durumunda bu miktar 192.000 TL’ye ulaşacak. Öte yandan yeni düzenleme ile birlikte, bu ihlali gerçekleştirenlerin sürücü belgeleri geçici olarak el konulacak ve araçları trafikten men edilecek.

TBMM'ye sunulan yasa teklifinin içerisinde kuru sıkılara yönelik yeni düzenlemelerin olacağı ifade edilirken, düzensiz göçlerle alakalı da yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtilmiş bulunuyor.



