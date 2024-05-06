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Aracı olanlar dikkat! Sakın Temmuz'u beklemeyin: Çok feci zam geliyor

Aracına kasko yaptırmayı düşünenlerin acele etmesi gerekiyor. Kasko fiyatlarına zam geliyor

Yayın Tarihi: 06.05.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 18:25
Aracı olanlar dikkat! Sakın Temmuz'u beklemeyin: Çok feci zam geliyor

Hayatımızın vazgeçilmezi olan araçlar, gerek kazalardan gerekse de hırsızlık ya da yangın gibi faktörlerden de korunmak adına sigortaya ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması adına kullanılan kasko sigortası çok dikkat çekmektedir. Aracın yaşına ve türüne göre değişkenlik gösteren kasko, olası kaza durumlarında aracın bakım işlemlerinin karşılanmasını sağlamaktadır. kaza, hırsızlık ve doğal afet gibi hallerde aldığı zararın ödenmesini sağlayan bir sistemdir. İsteğe bağlı olarak yapılan kasko, aracın çalınması durumunda eş değerinin ağlanmasını hedeflemektedir.

Zorunlu olmayan bu uygulamayı tercih eden sürücü sayısı bir hayli fazla iken kasko türleri ve fiyatları da yakından takip edilmektedir. Tercih edilmesinin sebebi trafik kazası sonrasında artan maliyetler olarak biliniyor. Kasko sigortası sayesinde bu masraflardan kurtularak maddi kayıpların minimize edilebilmesi imkanı açıklanmış bulunuyor. Özellikle de yeni yıl itibari ile büyük artış sergileyen kasko fiyatlarının Temmuz ayında tekrardan revizeye gireceği tahminleri sunuluyor.

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KASKO FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR

Her sene güncellenen kasko fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Aracın markası, modeli ve yılı en büyük faktör olarak bilinirken Pahalı olan araçların kaskoları daha yüksek seyrediyor. Aracın motor hacmi kasko fiyatlarını belirleyen diğer bir faktör olarak sunulurken, motor hacmi yükseldikçe kasko fiyatları da yükseliyor. Ticari amaçlı kullanılan araçların kasko fiyatları daha yüksek seyrediyor. Sürücünün yaşı ve cinsiyetinin de bu fiyatlar konusunda etken olduğu belirtilmiş bulunuyor.

Evvelinde kazaya karışma geçmişi olan araç ve sürücünün kasko tutarlarının yüksek olduğu ve ikamet edilen bölgedeki risk durumunun da kasko fiyatlarına etkisi olduğu tahmin ediliyor

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KASKO FİYATLARINA TEMMUZ REVİZESİ

Son yıllarda kasko fiyatlarında büyük bir artış yaşanmakta. Bu artışın en önemli sebebi ise maliyet ve yedek parça fiyatlarındaki Yükseliş olarak biliniyor. Ocak ayında yapılan düzenleme sonrasında Temmuz ayında da kasko fiyatlarının artacağı öngörülürken konu ile alakalı olarak araç sahiplerine uyarılar yapılıyor

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