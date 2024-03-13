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Aracına benzin, motorin, LPG alacaklara kötü haber! Akaryakıtta ibre tersine döndü

Brent petrol fiyatlarının ABD, Çin ve Kızıldeniz'deki gelişmelere bağlı olarak yükselişini sürdürdüğü görülüyor. Araç sahipleri yeni hafta içinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini veya artacağını öğreniyor. İşte 13 Mart 2024 itibarıyla akaryakıt satış fiyatları..

Yayın Tarihi: 13.03.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 21:49
Aracına benzin, motorin, LPG alacaklara kötü haber! Akaryakıtta ibre tersine döndü

Petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Geçen haftaki fiyat indiriminin ardından son benzin, motorin ve LPG fiyat durumu da geçerli. Küresel gelişmeler petrol fiyatlarını etkilemey devam ediyor. İşte petrol fiyatlarının üzerindeki gelişmeler..

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olarak bilinen ABD ile en büyük ham petrol ithalatçılarından Çin'den gelen olumlu yöndeki ekonomik göstergeler fiyatların yükselmesine katkıda bulundu. Ayrıca İran destekli Husi güçlerinin Yemen'de Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği saldırılar da bölgedeki deniz trafiğini etkileyerek petrol fiyatlarının artmasına neden oluyor.

Aracına benzin, motorin, LPG alacaklara kötü haber

Kızıldeniz'de gerilim artarken ABD ve İngiltere, Husilerin Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine ve müttefiklerine yönelik saldırılarına yanıt olarak Hudeyde şehrine yönelik saldırılarını artırdı. Petrol fiyatlarındaki oynaklık akaryakıt fiyatlarındaki artışın devam edeceği beklentilerini artırıyor.

Akaryakıt Fiyatları 13 MART 2024

İSTANBUL

Anadolu yakası

Benzin litre satış fiyatı: 40.41 TL

Motorin satış litre fiyatı: 40.68 TL

LPG litre satış fiyatı: 21.43 TL

Avrupa Yakası

Benzin litre satış fiyatı: 40.50 TL

Motorin litre satış fiyatı: 40.75 TL

LPG litre satış fiyatı: 21.95 TL

ANKARA

Benzin litre satış fiyatı: 41.22 TL

Motorin litre satış fiyatı: 41.53 TL

LPG litre satış fiyatı: 21.85 TL

İZMİR

Benzin litre satış fiyatı: 41.43 TL

Motorin litre satış fiyatı: 41.74 TL

LPG litre satış fiyatı: 21.51 TL

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