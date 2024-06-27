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Araçları elden çıkarttıracak zam! Temmuz’da yüzde 400 zamlanıyor

Akaryakıt zamları devam ediyor. Bayramda yapılması planlanan zam, bayram sonrasında devreye girerken 1 Temmuz itibariyle ÖTV zammı hesaplaması sürücüyü adeta şok edeceğe benziyor. Temmuz ayında artacak olan trafik cezaları içinde hesaplamalar şimdiden yapılıyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 09:41
Araçları elden çıkarttıracak zam! Temmuz’da yüzde 400 zamlanıyor

Akaryakıt fiyatlarında dur demek bilmeyen artış vatandaşı bezdirmeye deavm ederken, Temmuz ayında devreye alınacak olan ÖTV zammının da etkisinin büyük olacağı tahmin ediliyor. Temmuz ayında açıklanacak olan TÜFE- ÜFE’ye göre akaryakıta zam yapılacağı ve oranında vergilerin yüzde 20 arttırılacağı yönünde seyrediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün devreye alınan yüksek zamma ek olarak Temmuz ayının başında 2 –3 TL’lik zam geleceği de hesaplanıyor.

Temmuz ayında sürücüleri yakından ilgilendiren bir çok zam da söz konusu olacak. Akaryakıt zamları devam ediyor. Bayramda yapılması planlanan zam, bayram sonrasında devreye girerken 1 Temmuz itibariyle ÖTV zammı hesaplaması sürücüyü adeta şok edeceğe benziyor. Temmuz ayında artacak olan trafik cezaları içinde hesaplamalar şimdiden yapılıyor. Öte yandan TBMM'den gelen teklif ise trafik cezalarını %400 zammı içeren bir taslak, sürücünün karşısına çıkıyor.

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TEMMUZ TRAFİK CEZALARI ZAMMI

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal tarafından Karayolları Trafik kanunları konusunda yeni bir teklif iletildiği ve teklifte de trafik cezalarını 4 kat arttırılması gerekliliği yer alıyor. Tanal tarafından Meclise sunulan kanun teklifinde karayolunu kullanan vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması adına Yeni adımlar atılması gerekliliği belirtilirken bu kapsamda olası suçların engellenmesi adına öngörülen cezalarda yüzde 400 zam yapılması gerekliliği yer bulunuyor. TBMM'ye sunulan tasarı onay alması durumunda trafik cezaları %400 zamlanacak. Son yıllarda kasko trafik sigortası akaryakıt fiyatlarına gelen artışlardan mütevellit cepleri delinen Sürücü bu teklif sonrasında şikayetlerini dile getireceğe benziyor

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