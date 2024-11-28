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Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Siirt Belediyesi, çalışanlarının maaşlarını yüzde 100 artırarak en düşük ücreti 50.000 TL'ye çıkardı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:15
Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Siirt Belediyesi'nde Tarihi Zam Kararı!

Milyonlarca çalışanın gözü, Aralık ayındaki asgari ücret zam toplantılarına çevrilmişken, Siirt Belediyesi'nden önemli bir açıklama geldi. Belediye, çalışanlarının maaşlarını iki katına çıkararak en düşük ücreti 50.000 TL'ye yükseltti.

Toplu İş Görüşmesinin Ardından Gelen Müjde

Son düzenlenen toplu iş görüşmesi sonucunda, Siirt Belediyesi ile DİSK/GENEL-İŞ Sendikası arasında imzalanan sözleşme, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarında büyük iyileştirmeler sağladı. Günlük yevmiye tutarları da 1050 TL’den 1800 TL’ye çıkarıldı.

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Resmi İmza Töreni

İmza töreni, Siirt Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Törende Siirt Belediye Eş Başkanları Sofya Alağaş ve Mehmet Kaysi, DİSK/GENEL-İŞ Sendikası Şube Eş Başkanları Adnan Toprak ve Meryem Erbek ile Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Satıcı hazır bulundu.

Seçim Vaatlerinin Gerçekleşmesi

2024 belediye seçimleri öncesi başkan adayları tarafından verilen maaş zammı vaatleri, adım adım hayata geçiyor. Yerel yönetimlerin, seçim döneminde çalışanlarına yönelik bu tür iyileştirmeleri dikkate değer bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Siirt Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu önemli artış, diğer belediyelere de örnek teşkil edebilir. Çalışanlar için hayati öneme sahip olan bu gelişmeler, ekonomik şartların iyileştirilmesi yönünde atılan somut adımlardır.

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