Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Akaryakıt fiyatlarında bir süredir yaşanan durağanlık yerini zamlara bırakmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde motorine yapılan zam akabinde gece yarısı itibari ile benzin fiyatlarına yeni bir zam geldiği açıklandı. Son dönemde sürekli artan akaryakıt fiyatları, vatandaşı zor durumda bırakmaya devam ederken, benzine geçerli zammın 74 kuruş olacağı sektörel kaynaklar tarafından açıklandı.

En son motorine 18 Kasım’da gelen indirim akabinde zam haberleri bir bir gelmeye başladı. 18 Kasım’da motorinin litre fiyatına yapılan 1.25 kuruşluk artış akabinde benzine de 74 kuruşluk zam pompaya yansıdı.

Artan akaryakıt fiyatları, üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu tetiklemekte iken bu durum da tüm ürün ve hizmetlere zam olarak yansımaya devam ediyor. Yapılan zamlar sürücüleri ve tüketicileri zor durumda bırakırken, akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar da güncelleme işlemlerini gece saatlerinde tamamlamış bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ARTIYOR

Akaryakıt fiyatlarının artmasındaki en büyük etken, uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar olarak bilinirken, dolar kurunun oynaklığı da diğer bir etken olarak vatandaşın karşısına çıkıyor. Son dönemdeki jeopolitik gerginlikler ve arz-talep dengesi, petrol fiyatlarını yukarı doğru itmeye de devam ediyor. Diğer taraftan doların yükselmesi, ithalat maliyetlerini artırarak akaryakıt fiyatlarının artmasına mahal veriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Ülkemizde akaryakıt fiyatları, döviz kurlarına bağlı olarak sürekli olarak güncelleniyor. Öte yandan petrol fiyatlarının da artışı ile birlikte zamlar da duyurulmaya devam ediyor. 18 Kasım'daki 62 kuruşluk benzin indirimi sonrası yaşanan bu peş peşe zamlar, sürücülerin cüzdanını zorlarken, ekonomideki belirsizliklerin de endişe vermeye devam ettiği gözlemleniyor.



