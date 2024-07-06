Asgari ücret 21.002 TL! Seyyanen zam için o gün tarihe işleyecek

Her sene Ocak ve Temmuz ayları zam ayı olarak bilinmektedir. Emekli ve memur zamlarının belirlenmesi adına 6 aylık enflasyonun şekilllenmesi büyük önem arz etmektedir. Son 2 senedir enflasyon rakamalarının yükselmesi asgari ücrete ara zam karar verdirtirken, 2022 2023 yılları Temmuz ayında ek zam alan asgari ücretli için 2024 yılında bu uygulama devreye alınmayacağı belirtilmiştir. Ocak ayında yüzde 49.11 zam alan asgari ücretlinin maaşı Temmuz ayı itibari ile yüzde 25 değer kaybetmiş iken şuanki reel değeri yaklaşık 13.000 TL civarından hesaplandı. Maaşları reel olarak düşen emekli Temmuz ayında zam beklentisini yinelerken hükümetten net olarak 'Zam yok' açıklaması yapılmıştır.

Asgari ücret zam şaibesi devam ediyor. Asgari ücrete Temmuz ayında yapılmayacak olan zam ile alakalı olarak bir çok spekülasyon ortaya atılıyor. Kimi açıklamalarda zam Ocak ayına kalmış iken kimi açıklamalarda da Ocak ayı gelmeden seyyanen zammın devreye girebileceği belirtilmiştir.





ASGARİ ÜCRETE ZAM NE ZAMAN?

Temmuz ayında ülkenin gündemine meşgul eden emekli ve memur maaş zam oranı ortaya çıkması sonrasında asgari ücretliler için de kritik önem arz eden gelişmeler yakından takip edilmekte. TÜİK verilerine göre son 6 aylık dönemde enflasyon %24,73 olarak artış göstermiş iken SSK ve bağ-kur emeklilerine aynı oranda zam yapılacağı ortaya çıkmıştı. Bu sayede 16 milyondan fazla emekli enflasyon oranına göre zamlı maaşlarını Temmuz ayı itibarıyla alacak.

KULİSTEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Ancak asgari ücretle alakalı olarak zam şaibesi devam ediyor. Konu ile alakalı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Asgari ücret zam tartışmaları ile alakalı olarak uzman isimler Umut veren açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Hükümet ve muhalefet arasında asgari ücret ile alakalı görüşmeler süre gelirken uzman isim İsa Karakaş asgari ücretliyi umutlandıracak kulis bilgisini açıkladı.





Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelmeyeceğini belirten isim Eylül ayında zamma sıcak bakılacağını belirtti. Temmuz ayında seyyanen zam alacak olan asgari ücretlinin maaşı 4.000 TL artış ile 21.000 TL'ye ulaşacağı tahminlerini sunan uzman isim; onayın hükümette olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammı ile alakalı henüz net bir açıklama yapmasa da Karakaş mutlaka bir zam geleceği konusunda umutlu olduğunu belirtti