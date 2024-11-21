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Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Asgari ücret ve emekli maaşları hakkında yürütülen görüşmeler son dakika gelişmeleriyle TBMM’ye taşındı. Zam talepleri masada!

Yayın Tarihi: 21.11.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:54
Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Asgari Ücret Harekatı Başladı!

Asgari ücrete yönelik zam çalışmaları, Aralık ayında resmen start alacak. İşçi, sendika ve işveren taraflarının dahil olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu süreçte kritik bir rol üstlenecek. Son günlerde yaşanan tartışmalı rakamlar, TBMM gündemine oturdu. Sendikaların asgari ücret ve emekli maaşları konusundaki talepleri, yeni gelişmeleri beraberinde getirdi.

Sendikaların Talepleri

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenledikleri ortak basın toplantısı ile asgari ücret zammı taleplerini kamuoyuna duyurdu. Sendika temsilcileri, asgari ücretin her iki taraf için de makul seviyelere çekilmesi konusunda ısrarcı oldular.

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Eski Bakanın Açıklamaları

Toplantıya katılan eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve vergi konularında gereken adımlara değindi. Bilgin, iktidarın vatandaşların taleplerine duyarsız kalmayacağına inandığını vurgulayarak, "Asgari ücret sorunu ve vergide adalet sağlayacak adımlar atacağız" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı'ndan Eleştiriler

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye’nin ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu belirtirken, "Asgari ücret işçilerin ve ailelerinin insanca yaşamalarını sağlayacak seviyede olmalıdır," ifadesini kullandı.

Vergi Düzensizliği ve Alım Gücü

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, son dönemde alım gücündeki düşüşe ve vergi adaletsizliğine dikkat çekti. Çerkezoğlu, emeğin milli gelirden aldığı payın tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilediğinin altını çizdi.

Emekli Maaşları İçin Yenilikçi Çözümler

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, emekli maaşlarının ve emeklilik sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Arslan, "2025 yılında emekli olacaklar için büyük bir mağduriyet söz konusu. Prim sistemi adil hale getirilmeli, daha fazla prim ödeyen daha fazla maaş almalıdır," dedi.

Zam Oranı Enflasyonun Altında Olmamalı

Asgari Ücret Komisyonu toplantıları, asgari ücret artış oranlarının belirlenmesi için kritik bir süreç. Yapılacak görüşmelerin, çalışanların yaşam standartlarını artırmayı hedeflemesi ve zam oranının enflasyon rakamlarının altında olmaması gerektiği vurgulanıyor.

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