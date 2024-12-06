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Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Asgari ücret tartışmaları, 10 Aralık’taki toplantı öncesinde sendikaların talepleriyle gündemde. HAK-İŞ Başkanı, 4 kişilik aile giderlerinin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:14
Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde

Türkiye’de milyonlarca çalışanın dikkati çeken asgari ücret tartışmaları devam ediyor. 10 Aralık’ta yapılacak olan Asgari Ücret toplantısı öncesinde, sendikaların talepleri giderek yükseliyor.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Açıklama

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin belirlenmesinde dört kişilik ailenin giderlerinin baz alınması gerektiğini ifade etti. Arslan, ailenin geçim standardını karşılayacak bir rakamın esas alınmasının önemini vurguladı.

Asgari Ücret Yerine Ortalama Ücret ve Yoksulluk Sınırı

Asgari ücret ile ilgili hesaplamalar ve talepler sürerken, Arslan Türkiye'de asgari ücretin aslında ortalama bir ücret belirleyici olduğuna dikkat çekti. TÜİK verilerine göre, çalışanların yarısından fazlasının asgari ücretle geçindiğini belirtti. Ayrıca, Açlık ve Yoksulluk Sınırları’nın asgari ücret zammında hesaplanması gerektiğini savundu.

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

TÜRK-İŞ’in Verileri

TÜRK-İŞ her ay dört kişilik aile için açlık ve yoksulluk sınırlarını kamuoyuna duyuruyor. Kasım 2024 itibarıyla, dört kişilik ailenin gıda harcamalarının 20.562 lira olarak belirlendiği, tüm masrafları kapsayan yoksulluk sınırının ise 66.976 lira olduğu açıklandı. Bu da ailenin yoksulluk sınırını aşabilmesi için en az dört asgari ücrete ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Eleştiriler

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısını da eleştirerek, mevcut komisyonun çalışanların gerçek ihtiyaçlarını yansıtmadığını iddia etti. Katılımcı sayısının artırılması gerektiğini savunan Arslan, daha temsilci bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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