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Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Ocak ayı asgari ücret ve emekli zammı ile alakalı yorumlar ve hesaplamalar yapılmaya devam ediyor

Yayın Tarihi: 23.10.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:38
Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun 49’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında  gerek emekli gerekse de çalışan maaşlarına istinaden önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, özellikle maaş tespit sistemindeki adaletsizlikler ve asgari ücret uygulamaları üzerine yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine topladı. Ülkemizde maaş sistemine değinen isim, çalışma hayatına dair sorunları da dile getirdi.  

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNA ÇAĞRI 

Mahmut Arslan, yeni yıl için belirlenmesi planlanan asgari ücretin tespiti için aralık ayında toplanacak komisyona yönelik eleştirilerini de açıklarken, "Asgari ücret tespit komisyonunun yapısına itirazımız var. Bu komisyon, hakkaniyetli, adaletli ve kapsayıcı olmaktan uzak" dedi. Toplumda genel bir maaş olarak algı yaratıldığına dikkat çeken Arslan, asgari ücretlinin, çalışnaların yarısını oluşturduğunu belirtti.  

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

ASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYON VURUYOR 

Son yıllarda artış gösteren enflasyon rakamlarına değinen Arslan, artan enflasyonun asgari ücretlinin maaşını erittiğnii ifade ederken, "Dünya genelinde enflasyon arttıkça, çalışanlar kaybederken, bir kısım işverenler kazançlarını artırıyor" şeklinde konuştu. 

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

KIDEM TAZMİNATINDA ARABULUCULUK SİSTEMİ 

Kıdem Tazminatına hak sahibi olan çalışanın, arabuluculuk sistemi ile birlikte hakları karşısında ezildiğini ifade eden isim, "Kıdem tazminatının asgari unsurları bellidir. Ancak bu sistem, belirlenmiş hakları pazarlık konusu yapmaktadır. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir" dedi. 

EMEKLİLİĞİNİ ERTELEYENLER DİKKAT 

2024- 2025 yılı emeklilik sistemine değinen Arslan, aylık bağlama oranlarının enflasyon etkisiyle çelişkiler içerdiğine dikkat çekti. "Eğer emekliliğini bir yıl erteleyenler, maaşlarında yüzde 30’a yakın bir düşüşle karşılaşacaklar. Bu durum, ülkemiz ve emekçiler için büyük bir adaletsizlik" şeklinde açıklamasını yaptı.  

 


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