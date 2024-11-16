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Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

Komisyonda geçtiğimiz gün açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 zamları ile alakalı senaryoları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:18
Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri devam ediyor. Komisyonda geçtiğimiz gün açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 zamları ile alakalı senaryoları değerlendirdi. Şimşek açıklamasında asgari ücret gibi yönetilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu hale getirileceğini belirtti. Yapılan açıklama sonrasında asgari ücretin 2025 enflasyon hedefine göre şekilleneceği iddia edildi.  

ENFLASYON DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ 

Son 5 ayda yıllık enflasyonun 26,9 puan azalarak yüzde 48,6'ya düştüğünü belirten Şimşek, ekonomide olumlu bir sürecin işareti olduğunu sözlerine ekledi. Bakan Şimşek, özellikle temel mallarda enflasyon düşüşünün belirginliğinden bahsederken, yeni yılda bu oranın kat be kat düşeceğini ön gördüklerini ifade etti. 

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ENFLASYON DENGESİ KURULACAK 

Bakan açıklamasında, asgari ücret zammının enflasyon hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirleneceğini belirtirken, çalışanların satın alma gücünü korumaya yönelik hassas bir dengeleme çalışması olacağını da sözlerine eklemiş bulunuyor.  

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

Yıllık enflasyonun Mayıs ayında tavan yaptığını belirten Şimşek, gün gün düşüş eğiliminin devam edeceğini de sözlerine eklemiş bulunuyor. Haziran'dan bu yana dezenflasyon süreci devam ederken, herhangi bir geri adım atılmayacağını da sözlerine ekleyen bakan, Kira ve eğitim grubundaki artışlar enflasyon düşüşünü sınırladığını da belirtti. 

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK 

2025 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngördüğünü ifade eden bakan, asgari ücret zammı konusunda da önemli sinyaller verirken, önümüzdeki senenin olası enflasyon oranının da değerlendirmeye alınacağını ifade etmiş bulunuyor 


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