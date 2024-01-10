Asgari ücret zammı yüzde 49.11 açıklanmıştı! Son dakika yüzde 61 zam ceplere yakıştı

2023 yılı son ayları özellikle de hükümet, kurum ve kurular ile birlikte özel şirketlerin zam hesaplamaları ile tamamlandı. Asgari ücret zammı açıklaması asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendirirken, dolaylı olarak da tüm vatandaşa yansıdı. Asgari ücretten fazla maaşla çalışanlar da asgari ücret zammı oranında zam alırken, belediyeler de asgari ücret zammı açıklanması sonrasında harekete geçti.

Ülke genelinde yapılan zamlar, vatandaşın alım gücünü düşürmeye devam ediyor. Bu kapsamda özellikle de belediyeler, çalışanlarına sahip çıkmak ve enflasyon karşısında ezdirmemek adına harekete geçiyor.





Yapılan zam oranları asgari ücretin üzerinde seyrederken, öncülük edecek zam oranları gün gün resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Belediye zamları hem zam yapan belediye çalışanları tarafından merakla araştırılırken, zam bekleyen çalışanlara da fikir ve öncülük olması adına takip ediliyor. Son zam açıklaması geçtiğimiz gün Sincan Belediyesi'nden yapılmış bulunuyor.

BELEDİYE ZAMLARI AÇIKLANIYOR

Asgari ücret zammı sonrasında etkilenen belediye çalışanlarına Ocak ayı maaşlarının zamlı olarak yatırılacağı belirtilirken, Sincan Belediyesi ile Hak-İŞ sendikası arasında düzenlenen mutabakattan karlı çıkan kesimin çalışanlar olduğu belirtiliyor. Sincan Belediyesi diğer belediyelere öncülük olacak olan zam tutarı açıkladı. Sincan Belediye Başkanı sendika toplantısı akabinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en düşük maaşın 26 bin lira olduğunu belirtirken, günlük yevmiyelere yüzde 61 zam yapıldığı açıklaması sunulmuş bulunuyor.

BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ

Sincan Belediye Murat Ercan tarafından yapılan açıklama da çalışana verilen banka promosyonlarından yeni işe başlayan çalışanın da faydalanması adına çalışmaların tamamlandığı belirtilmiş bulunuyor.