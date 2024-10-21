Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla birlikte milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrili bekliyor. Peki, 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile alakalı olarak uzman ekonomistler ve hükümete yakın isimler çeşitli rakamlar telaffuz ederken, 8 farklı hesaplamada farklı senaryolar kuruluyor. 2024 yılında asgari ücretin yüzde 49,11 oranında artırılarak 17 bin 2 liraya çıkarılması sonrasında, 2025 yılı için yapılacak zammın ne olacağı merak konusu.

BAKAN IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI





Merakla beklenen zam oranlarına istinaden asgari ücret ile alakalı olarak hükümet tarafından da gerekli değerlendirmelerin yapıldığını açıklayan Bakan Işıkhan, asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir artışla belirlenerek çalışanların alım gücünün korunacağını ifade etti. Bakan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar verirken enflasyon oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi bir çok faktörün ele alınacağını ifade ederken, her iki kesimin de hoşuna gidecek bir orana imzaların atılacağını belirtti.





ASGARİ ÜCRET ENFLASYONA EZİLMEYECEK





Işıkhan asgari ücret zammı değerlendirmesinde, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.









ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK





Aralık ayı başında toplanacak olan ve her kesimden üyelerin yer aldığı Asgari üCret Tespit Komisyonu en fazla 4 toplantı ile birlikte anlaşmaya varıp, Aralık ayı sonunda 2025 asgari ücretini açıklayacak.





ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI SENARYOLAR





Asgari ücret zammı ile alakalı olarak çeşitli senaryolar kurulmaya devam ediyor. Öyle ki OVP’ye göre; yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa: Asgari ücret yaklaşık 19 bin 975 lira olacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi oranında artış yapıldığında 23 bin 460 liraya ulaşacak olan asgai ücret, CMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında, 19.380 TL2ye ulaşacak.

2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse, 20.570 TL civarından seyredecek olan maaşlar, yüzde 30 zam gelirse: 22,102 TL’ye çıkacak. Yüzde 40 zam hesabı ile birlikte yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek iken, piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24.650 TL’ye çıkacak.