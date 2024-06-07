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Asgari ücret zammında flaş değişiklik! Senede 3 kere zammı geliyor

Zam ile alakalı tüm gelişmeleri yakından takip eden asgari ücretlinin geçtiğimiz gün karşısına yasaya sunulan bir teklif çıktı. Teklif senede 4 kere zammı içermekteydi.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 08:16
Asgari ücret zammında flaş değişiklik! Senede 3 kere zammı geliyor

Asgari ücret zammı konusunda gelişmeler mevcut. Aralık ayında hükümet tarafından verilen kararları uygulamaya sokulduğu bikinirken bu sayede asgari ücrete senede tek zam kararı kılınmıştı. Zaten önceden de senede tek zamma tabi tutulan asgari ücrete son 2 yıldır yüksek enflasyon sebebiyle ara zam yapılmıştı. 2024 yılı 2. yarısı enflasyon rakamı öngörüsünce ekonominin düzeleceği gerekçesyle asgari ücrete ara zam yapılmayacağı da belirtilmiş bulunuyor. 

Konu ile alakalı tüm gelişmeleri yakından takip eden asgari ücretlinin geçtiğimiz gün karşısına yasaya sunulan bir teklif çıktı. Bu teklif ise asgari ücrete 3 ayda bir zammı ortaya çıkartıyor. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir tarafında TBMM'ye sunulan asgari ücrete senede 4 zam teklifinin sebebi ise yüksek enflasyon olarak gösteriliyor. 

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Meclise sunulan bu teklifinde asgari ücrete senede 3 zam yapılmasının yanı sıra en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini ve küçük esnafa destek verilmesini öngördüğü de ortaya çıktı. Özellikle de asgari ücretli çalışanların alım gücünün yükseltilmesi adına sunulan bu teklif, emeklinin aylık olarak aldıkları maaşları artırmayı ve küçük esnafın vergi yükünü hafifletmeyi hedefliyor. 

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İşçiler, küçük esnaf ve emeklilerin, Türkiye'nin ekonomik koşullarından en çok etkilenen grup olduğu belirtilirken, Ülke genelinde asgari ücretle çalışan kesimin ise en kalabalık kesim olduğu belirtildi.  Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda yılda bir kez belirlenen asgari ücretin alım gücünün eridiği, emeklilerin çoğunun yoksulluk sınırının altında yaşadığına dikkat çekiliyor. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda yılda bir kez belirlenen asgari ücretin çalışanın alım gücünün erittiği belirtilirken, emeklilerin çoğunun açlık sınırının altında yaşadığına dikkat çekiliyor. Küçük esnaf ile alakalı olarak sunulan düzenlemenin, gerek maliyet fiyatlarının artışı ile gerekse de az desteklenmemesi sebebiyle zorlukla mücadele edilmesinin hız kesmesi adına gerekliliği de bildiriliyor. hükümetin esnafa yönelik teşvik ve desteklerini artırması gerekliliğinin vurgulandsığı tasarıda bu 3 maddenin kabul edilmesi gerekliliği de belirtilmiş bulunuyor.  

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Asgari ücret zammında flaş değişiklik! Senede 3 kere zammı geliyor

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