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Asgari ücret zammında yeni adım! Bugün saat 14.00’te açıklanacak

Asgari ücret zammının belirlenmesi adına her sene olduğu gibi bu senede sendikalar ve işçi kesim tarafından sesler yükselmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 09:44
Asgari ücret zammında yeni adım! Bugün saat 14.00’te açıklanacak

Temmuz ayı maaş zammı açıklamalarıyla devam ediyor. 6 aylık enflasyonun açıklanması akabinde belirlenen emekli ve memur maaşlarına ek zam eklentisinin devreye alınıp alınmayacağı tartışmaları devam ederken, ülkenin büyük bir çoğunluğunu oluşturan asgari ücretlinin de zam alıp almayacağı konusundaki tartışmalar devam ediyor. EN son Ocak ayında yüzde 49.11’lik zam alan asgari ücretli için bu zammın 2024 yılında yapılan ilk ve son zam olduğu açıklanmıştı. Attan enflasyon rakamlarına istinaden çalışanın ara zam beklentisi artarken, sendikaların konu ile alakalı olarak harekete geçtiği biliniyor. Asgari ücret zammının belirlenmesi adına her sene olduğu gibi bu senede sendikalar ve işçi kesim tarafından sesler yükselmeye devam ediyor.

zam

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN BASIN DUYURUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüşmesinin akabinde asgari ücret ile alakalı yeni gelişmelerin olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK’in ortaklaşa çalışmalara başladığı ve kısa süre içerisinde talep ve önerilerini belirmek üzere basın toplantısı düzenleneceği ortaya çıktı.

Tüm sendikaları barındıran konfederasyonun asgari ücret taleplerinin sunacakları basın açıklamasında çalışan hakları konusunda da çalışmaların ele alınacağı belirtilirken, somut çözüm önerilerinin de sunulacağı ortaya çıktı. Konfederasyonun taleplerine Özel’în de dahil olacağı belirtildi. Bu destek sayesinde ise asgari ücret başta olmak üzere, çalışma hayatındaki birçok sorunun daha etkin bir şekilde ele alınacağı belirtildi. Yapılan çalışmalar ile birlikte verilen ortak kararların açıklanacağı tarih ise bugün. Yapılan açıklama sonrasında somut adımların atılacağı tahmin edilirken, Temmuz ayında olmasa bile 2025 gelmeden asgari ücret konusunda bir düzenlemenin yapılabileceği ön görülüyor.

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Asgari ücret zammında yeni adım! Bugün saat 14.00’te açıklanacak

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