Asgari ücrete neden zam yapılmadığı ortaya çıktı! Hükümetten emekliye müthiş zam haberi geliyor

Emekli maaşlarına yapılacak olan zamlarla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle de en düşük emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranlarının yakından takip edildiği şu günlerde emekli maaşlarının alınmasına 5 gün kala yeni detaylar da oluşmaya devam ediyor. Temmuz ayında açıklanan yüzde 24,73’lük enflasyonun, emekli maaşının taban zammı olacağı kulis bilgisi olarak sunuluyor. Asgari ücrete zam yapılmamasının sebebi geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Hükümetin sadece emekli maaşına yöneleceği ve detaylı bir zam çalışması yapacağı iddia edilmişti zam yağmuru devam ediyor! Temmuz ayında yapılan %24,73'lük zammın ardından, yeni ek zam müjdesi geldi. Bu zam ile birlikte emekli maaşları ve banka promosyonları da artacak.

Ek Zam Milyonlarca Emekliyi Sevindirecek

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17’sin yapılacak olan güncelleme ile birlikte zamlı maaşlarını almaya başlayacak. İlk olarak yüzde 24,73 olarak açıklanan zam oranına istinaden en düşük emekli maaşlarına da 2 bin liralık bir artışın yapılacağı tahmin ediliyor. Öte yandan emekliye özel olarak yüzde 5- 10- 15 arasında bir refah payı eklentisinin de devreye alınacağı tahmin ediliyor. Yüzde24,73’lük zam yapılmasının emekliyi sadece enflasyondan koruyacağı bilinirken alım gücünü arttırması adına yeni çalışmaların başlayacağı n görülüyor. Son gelen haberlere göre, ek zam ile birlikte bu sorunun da çözümü için çalışmalar yürütülüyor.





Emekli Maaşlarında Yeni Rakamlar

Kulislerden emekliye yüzde 15’e varan refah payı eklemesinin olacağı konuşuluyor. En düşük emekli maaşının ise 12.000 TL’ye sabitleneceği ve bu sayede de zam alamayacak emekli kesimin olmayacağı da belirtiliyor.

Banka Promosyonlarında da Artış Bekleniyor

Emekli maaşlarına yapılacak ek zam akabinde bankaların sunduğu promosyonlarda da yeni revizelerin yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda 2 uygulama hakkında uzmanlar yorumlarını sunarken, bunlardan ilki emekli maaş aralığına göre promosyon tutarlarının yeniden revize edileceği olurken, diğer bir ihtimalde maaş aralığı değişen emekliyi ilgilendiriyor. Promosyon ödemesi alınacak maaş aralığı değişen emeklinin bir üst kalemdeki promosyonu alabilmek adına bankaya başvurması gerekliliği de uzmanlar tarafından yorumlanıyor.





Emekliler Heyecanla Bekliyor

Ek zam ve banka promosyonlarındaki artış ile ilgili son dakika gelişmeler emeklinin gündem konusu olmaya devam ederken, yetkililerden konu ile alakalı olarak ilk maaş ödeme takvimi gününe kadar detayların netleşeceği de belirtiliyor.