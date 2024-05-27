Asgari ücrete Temmuz desteği! O isim net sonucu belirtti

Asgari ücretle alakalı olarak açıklamalar merakla takip edilmeye devam ediliyor. Ocak ayında yüzde 49,11 ‘lik zam alan asgari ücretliye o dönem hükümet tarafından yapılan açıklama da 2024 yılında ek zam yapılmayacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz Aralık ayına kadar 11,206 TL olarak ödenen asgari ücret Ocak ayında 17.002 TL olarak ödenmeye başlarken, ilk başlarda hoşa giden bu tutar, enlasyonun artması ile reel olarak erimeye başladı. Önceden asgari ücrete senede bir kere yapılan zam, son 2 senede enflasyonun hat safhada yükselmesi sonrasında 2’ye çıkarken, 2024 yılında enflasyondaki düşüş beklentisi, asgari ücretlinin ek zam hayalini de suya düşürdü. Gün gün Bakan Işıkhan tarafından verilecek olan müjdeli haber bekleniyor. ANcak geçtiğimiz günlerde Işıkhan tarafından yapılan açıklamada ‘sözlerimizin arkasındayız, asgari ücrete ara zam yok’ denilmişti.





ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM VAR MI?

Ancak ekonomi uzmanları ya da diğer siyasi isimler asgari ücrete zam yapılması konusunda çağrılarını gün gün yinelemeye devam ediyor.

Asgari ücrete yönelik ara zam tartışmaları hız kesmeden devam ederken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bahçeli, Kızılcahamam’da Ülkü Ocakları Kızılcahamam Kampı’nda gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara ivedilikle yanıt verdi.





Bahçeli’ye sorulan bir soru da asgari ücret ile alakalıydı. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunda kendisine sorulan soruya verdiği yanıt ile gündeme çıkan Bahçeli, çalışanı heyecanlandırdı. Bahçeli açıklamasında refah payının artması adına her türlü zammın yapılması gerekliliğini savundu.

“Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz” diyen Bahçeli tarafından yapılan bu yorum ücretli çalışanların beklentilerini yükseltti.