Asgari ücrete Temmuz zammı hüsranı: Karar kesinleşti

Bakan Işıkhan tarafından geçtiğimiz sene sonunda yapılan açıklama da asgari ücrete 2024 yılında ek zam yapılmayacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Ocak ayında yapılan asgari ücret zammı 2024 yılının ilk ve son zammı olarak bilinirken, konu ile alakalı spekülasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda asgari ücretli, maaşlarının şimdiden enflasyon karşısında ezildiğini belirtirken, Temmuz ayında zam yapılması konusunda da sesler yükseliyor. Asgari ücret zammı konusunda gün gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Geçtiğimiz gün İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç tarafından yapılan maaş değerlendirmesi akıllara asgari ücrete ek zam konusunu gündeme çıkarırken, Avdagiç enflasyon düşürülmesi konusunda da ön görülerini sunmuş bulunuyor.

Avdagiç tarafından yapılan açıklamada Asgari ücret için iş dünyasının yıllık bazda bütçe planı yaptığı belirtildi. İş dünyasının gündemi ile alakalı gazetecilerin yönettiği soruları ivedilikle yanıtlayan uzman isim TCMB'nin enflasyona yönelik önemli adımlar attığını belirterek toplumun da Bu konuda bir bütün olacak şekilde rol alması gerektiğini savundu.





ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI

Özellikle OVP'nin enflasyon düşürülmesi konusunda kilit rol oynadığını belirten Avdagiç , bütün bireyin enflasyon la mücadele konusunda sorumluluk taşıdığını sözlerine ekledi. Asgari ücret ile alakalı ortaya atılan spekülasyonlar konusunda uzak durulması gerekliliğini belirten isim, 2024 yılı içerisinde hükümet tarafından belirlenen çerçevede zam olacağı belirtti.





KIRMIZI ET SORUNU İÇİN ÇÖZÜM

Eximbank tarafından ihracatçılara özel olarak sağlanan desteğin katkısının büyük olduğunu belirten isim, ülkemizin ihracatına denk gelecek şekilde yükseltilmesi talebinde bulundu. Öte yandan kırmızı et fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Avdagiç , gerek yem fiyatları gerekse de kırmızı et fiyatlarının makul bir dengede olması adına çalışmaların başlaması gerekliliğini açıkladı.

İŞÇİ İŞVEREN MAAŞ DÜZENLENMESİ TALEBİ

Mevcut işveren ve işçi arasındaki maaş düzenlemelerinin baştan sorgulanması gerekliliğini ifade eden Avdagiç, işverenin aylık olarak ödediği paranın sadece %55'ini çalışanın kazandığını belirterek bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini de savundu.